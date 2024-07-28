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    Под окнами дома в Колпино нашли семиклассника, за его жизнь борются врачи

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    В Петербурге врачи спасают 14-летнего школьника, которого накануне вечером родители нашли на газоне под окнами дома на улице Пролетарской. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 июля.

    Сообщение о происшествии поступило в полицию в девятом часу вечера. От дома 133 бригада скорой помощи увезла семиклассника. У юноши диагностированы перелом лобной кости, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб внутренних органов и острое алкогольное отравление. В тяжелом состоянии школьника поместили в реанимацию.

    Полиция установила, что ребенок рос в полной семье, но состоит на учете в ПДН. Ранее суицидальных мыслей мальчик не высказывал.

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