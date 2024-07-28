В Петербурге инвалид несколько дней жил с трупами матери и бабушки

Мужчину с особенностями здоровья нашли в квартире Невского района Петербурга. Рядом с ним — тела его матери и бабушки. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 июля.



Накануне утром в полицию позвонил житель дома 5 по проспекту Александровской Фермы. Она рассказал, что из соседней квартиры исходит сильный трупный запах, и попросил проверить. В 11 часов сотрудники МЧС вскрыли дверь. Внутри оказались два женских трупа — 63-летней петербурженки и ее 92-летней матери. Внешних признаков насильственной смерти на телах не было. Умерших направили в морг.

