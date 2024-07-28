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    В Петербурге инвалид несколько дней жил с трупами матери и бабушки

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    Мужчину с особенностями здоровья нашли в квартире Невского района Петербурга. Рядом с ним — тела его матери и бабушки. Об этом «Фонтанке» стало известно 28 июля.

    Накануне утром в полицию позвонил житель дома 5 по проспекту Александровской Фермы. Она рассказал, что из соседней квартиры исходит сильный трупный запах, и попросил проверить. В 11 часов сотрудники МЧС вскрыли дверь. Внутри оказались два женских трупа — 63-летней петербурженки и ее 92-летней матери. Внешних признаков насильственной смерти на телах не было. Умерших направили в морг.

    Также в квартире был обнаружен живой сын и внук погибших — инвалид 1-й группы. Бригадой скорой помощи мужчина был доставлен в психиатрическое отделение Александровской больницы.

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