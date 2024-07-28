    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    759мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd85.57eur93.26

    Дал ребенку нажать кнопку. На Петергофском шоссе бабахнуло, задержан мужчина

    812
    2 комментария

    Серия громких хлопков заставила осмотреться жителей дома 21 по Петергофскому шоссе в Петербурге. Около одиннадцати часов вечера в субботу там что-то громыхнуло три раза. Наиболее близкие к эпицентру очевидцы рассказали, что это было.

    Петербурженка Марина рассказала, в тот час были с друзьями на прогулке. Рядом с 21-м домом они увидели мальчика на машинке. Ребенок был один и молодые люди подошли к нему, чтобы узнать, где его родители. Вскоре поблизости появился мужчина, в котором малыш узнал отца. Незнакомец дал сыну какой-то пластиковый пульт, а когда ребенок нажал на кнопку, прогремел очень громкий хлопок. Спустя минуты воздух сотрясся еще дважды. Что это было, так никто и не понял.

    Очевидцы вызвали на место полицию, предполагаемого хулигана забрали в 74 отдел. Территория, где все произошло, была осмотрена настолько, насколько позволяет время суток. Видимых следов взрыва обнаружено не было.

    В ГУ МВД «Фонтанке» рассказали, что сообщение о стрельбе поступило в полицию Красносельского района в 23.21.

    «На место незамедлительно выехал полицейский наряд. По данному адресу был обнаружен 51-летний нетрезвый местный житель, взрывавший петарды у трансформаторной будки. Мужчину полицейские задержали и доставили в отдел полиции, где привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)», — добавили в пресс-службе главка полиции.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close