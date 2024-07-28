Дал ребенку нажать кнопку. На Петергофском шоссе бабахнуло, задержан мужчина

Серия громких хлопков заставила осмотреться жителей дома 21 по Петергофскому шоссе в Петербурге. Около одиннадцати часов вечера в субботу там что-то громыхнуло три раза. Наиболее близкие к эпицентру очевидцы рассказали, что это было.



Петербурженка Марина рассказала, в тот час были с друзьями на прогулке. Рядом с 21-м домом они увидели мальчика на машинке. Ребенок был один и молодые люди подошли к нему, чтобы узнать, где его родители. Вскоре поблизости появился мужчина, в котором малыш узнал отца. Незнакомец дал сыну какой-то пластиковый пульт, а когда ребенок нажал на кнопку, прогремел очень громкий хлопок. Спустя минуты воздух сотрясся еще дважды. Что это было, так никто и не понял.

