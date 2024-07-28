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    Салаги не пройдут: попробуйте угадать, что значат эти 10 слов из морского жаргона

    На каком вы месте от юнги до капитана?

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    1 комментарий
    Как думаете, на фотографии маслопуп, баклан или всё же дракон?
    Как думаете, на фотографии маслопуп, баклан или всё же дракон?Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU
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    Язык мореплавания и так довольно сложный, ведь почти полностью состоит из иностранных терминов. Но в придачу к этому моряки придумали собственный сленг, назвав по-своему даже самые привычные вещи. Поэтому их вряд ли поймет хоть один человек, не служивший во флоте. Или мы ошибаемся? Предлагаем за 10 вопросов узнать, какой из вас морской волк.

    Кого на корабле называют маслопупом?

    А что такое яшка?

    Чем занимается моряк, вертящий дырки?

    Почему никто не любит «бакланов»?

    Карась на флоте — это салага. А караси?

    Что вы передадите матросу, попросившему у вас пальник?

    Для чего на корабле нужен адвокат?

    Угадаете, что такое «41 дырочка»?

    Кого в экипаже называют драконом?

    Когда на флоте берут за ноздрю?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Салаги не пройдут: попробуйте угадать, что значат эти 10 слов из морского жаргона

    На корабле вы бы были юнгой. И, скорее всего, не поняли бы никого из экипажа.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Салаги не пройдут: попробуйте угадать, что значат эти 10 слов из морского жаргона

    Вы знаете морской жаргон на уровне штурмана, уже неплохо!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Салаги не пройдут: попробуйте угадать, что значат эти 10 слов из морского жаргона

    Ничего себе! Вы легко поймете даже самого опытного моряка.

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Салаги не пройдут: попробуйте угадать, что значат эти 10 слов из морского жаргона

    Свистать всех наверх, да у нас тут настоящий морской волк!

    Поделитесь результатом

    Как думаете, на фотографии маслопуп, баклан или всё же дракон?
    Как думаете, на фотографии маслопуп, баклан или всё же дракон?Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

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