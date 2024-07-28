Язык мореплавания и так довольно сложный, ведь почти полностью состоит из иностранных терминов. Но в придачу к этому моряки придумали собственный сленг, назвав по-своему даже самые привычные вещи. Поэтому их вряд ли поймет хоть один человек, не служивший во флоте. Или мы ошибаемся? Предлагаем за 10 вопросов узнать, какой из вас морской волк.
Салаги не пройдут: попробуйте угадать, что значат эти 10 слов из морского жаргона
На каком вы месте от юнги до капитана?
28 июля 2024, 14:29
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На корабле вы бы были юнгой. И, скорее всего, не поняли бы никого из экипажа.
Вы знаете морской жаргон на уровне штурмана, уже неплохо!
Ничего себе! Вы легко поймете даже самого опытного моряка.
Свистать всех наверх, да у нас тут настоящий морской волк!