Чехи проблему решают. Что осталось из прививок, чтобы пустили с питомцем за границу

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На минувшей неделе Россия потеряла очередного поставщика вакцин от бешенства для животных «Нобивак Rabies» — голландцы отказались играть по правилам Россельхознадзора. Список доступных вакцин для животных в России постоянно сокращается уже два года. «Фонтанка» узнала, какие препараты остались на рынке, чтобы вас с питомцем не развернули на границе.



«С 15 июля отменена регистрация ветеринарного препарата «Нобивак® Rabies» производства Intervet International B.V. (Нидерланды) по заявлению правообладателя. Средства, появившиеся на российском рынке с 1 августа 2024 года, будут являться контрафактными», — говорится в недавнем заявлении Россельхознадзора, который заодно призвал сообщать его представителям о случаях выявления этих вакцин.

Изменения на ветеринарном рынке начали происходить ещё в 2022 году из-за санкционных ограничений. Тогда осложнились или совсем прекратились поставки многих фармпрепаратов для животных. Спустя год Россельхознадзор сделал обязательным сертификат соответствия GMP, для которого его инспекторам необходимо было посетить местные производства.



Что такое GMP-сертификация?

Сертификация-GMP предполагает проверку на качество не самих лекарственных средств, а условий их производства. С 1 сентября 2023 года в России могут продавать только те ветпрепараты, чьи производители отвечают требованиям GMP (Good manufacturing practice — Надлежащая производственная практика). Такое решение приняли для того, чтобы уравнять на российском ветеринарном рынке как отечественных, так и иностранных производителей.

«В настоящее время все российские компании обязаны получать заключения о соответствии требованиям GMP, в то время как иностранные — только на те препараты, которые были зарегистрированы уже после внедрения стандарта GMP в России», — отмечают в Россельхознадзоре.



Помимо этого вакцины и фармпрепараты, которые впервые вводятся на российский рынок, должны дважды исследовать в аккредитованных лабораториях.

Какие компании покинули Россию?

Введение сертификата GMP с соответствующей инспекцией спровоцировало отток некоторых импортных препаратов. Так, исполнительный директор АВФАРМ Семен Жаворонков указал, что на предприятиях участников ассоциации из 65 инспекций 76 % завершились отказами в выдаче российских сертификатов.



Иностранные поставки некоторых производителей прекратились как из-за решения Россельхознадзора по результатам осмотров, так и по инициативе самих компаний. Например, зарубежные производители ветеринарных препаратов Boehringer Ingelheim, Vetoquinol S.A., Zoetis Inc., MSD Animal Health отозвали заявления на проведение инспекций своих производственных площадок со стороны Россельхознадзора. Государственная регистрация препарата для профилактики бешенства у собак и кошек «Нобивак Rabies» (производство Intervet International B.V., Нидерланды) была отменена в связи с заявлением самого правообладателя.



Кто остался на рынке?

В связи с оттоком зарубежных препаратов «Фонтанка» решила позвонить в ветклиники Петербурга и узнать, какими вакцинами прививают питомцев сейчас.

В государственных клиниках рассказывают, что все еще используют французскую вакцину «Рабиген Моно» (она почти безальтернативна в госклиниках) компании «Вирбак С.А.». Все эти препараты петербургским городским ветеринарам последние пару лет поставляет одна-единственная компания из Москвы — ООО «ВЕТЦЕНТР» с годовой выручкой более полумиллиарда рублей. Ее единственный владелец и гендиректор Борис Одоевцев отказался рассказывать по телефону детали поставок вакцин в Петербург.



До недавних пор ежегодные закупки прививок от бешенства для собак и кошек стабильно составляли 90–100 тысяч доз в год или даже больше. В 2020 году их закупали по 135 рублей/доза, в 2021-м — по 162, в 2022-м — уже по 186 рублей. В этом и прошлом году получалось меньше, а последняя цена закупки составила уже 279 рублей за дозу.



В частных ветклиниках помимо производителей из Франции и Чехии появились Нидерланды и отечественные компании. Среди последних: «Рабикан», «Рабикс», а также «Мультикан».

При этом в петербургских ветклиниках говорят, что сокращение выбора среди вакцин грозит невозможностью посещать некоторые страны.



«Чаще стали ставить отечественные вакцины, так как с импортными — напряженка. Да и смысл за ними гоняться? Вы все равно никуда не уедете за границу. «Нобивак» идет по параллельному импорту. «Эурикан» — тоже. Поэтому на границе, к сожалению, вас не пропустят», — делится одна из сотрудниц.

С какими последствиями столкнутся владельцы животных?

Несмотря на заявления о том, что за границу невозможно попасть, в действительности ситуацию нельзя назвать безвыходной. На рынок до сих пор официально поставляют некоторые импортные вакцины, а также имеются остатки от ушедших производителей ветпрeпаратов, которые могут восполняться благодаря параллельному импорту.

Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов рассказал «Фонтанке», что по состоянию на январь–май 2024 года в рознице наибольшие объемы вакцин от бешенства приходились на препараты: «Биокан» — 33,5 % от общего денежного объема продаж вакцин с компонентом от бешенства, российский «Мультикан» — 19,1 %, «Биофел» — 18,2 %, и «Эурикан» — 17,4 %. В то же время на «Нобивак», который был абсолютным лидером в 2022 году, сейчас приходится менее 2 % продаж.



Так, наиболее востребованной среди всех вакцин оказался «Биокан». Хотя в ветклиниках утверждают, что с ним пускают не во все страны, действующий курьер по доставке животных из России в различные страны мира говорит об обратном.

«Забудьте, что вам говорят в ветклиниках и вдумайтесь в ситуацию. Вы едете в Германию. Чехия входит в Евросоюз? Да. Германия входит в Евросоюз? Да. И каким образом вас может Германия с вакциной, которая сделана в Евросоюзе, не пустить? Ну задолбали эти клиники, уже просто сил моих нет», — говорит представитель службы, которая занимается международной перевозкой животных.



Так, для того чтобы попасть за рубеж, подойдет любая импортная вакцина, в том числе чешская.

По словам Николая Беспалова, ранее производитель из Чехии не прошел аттестацию, но сейчас сертификаты уже получили, поставки восстанавливаются.



«Так что какой-то глобальной проблемы с точки зрения вопроса вакцинации животных здесь нет. Российские препараты не имеют, к сожалению, возможности получать сертификаты за границей пока, и есть сложности с вывозом животных, вакцинированных российскими препаратами, за границу. Но чешский производитель проблему решает и закрывает эту потребность», — заключает эксперт фармрынка.



Несмотря на то, что общий объём потребления переключился на чешские и отечественные аналоги, продолжает существовать параллельный импорт. При этом пока неизвестно, как будут пропускать через границу животное с вакциной, которая оказалась в России без разрешения правообладателя. Как отмечает Беспалов, это зависит от того, какие документы предоставит клиника, а также от того, насколько строгий контроль на принимающей стороне.

