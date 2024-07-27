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    «Не плачь, все хорошо». Неизвестные распылили газ в петербургской электричке

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    Неизвестные распылили баллончик с перцовым газом в одном из вагонов электрички, следовавшей по Финляндскому направлению в сторону Петербурга. Об этом «Фонтанке» 27 июля рассказала читательница. Со слов женщины, инцидент произошел в районе станции Кузьмолово.

    читатель «Фонтанки»

    «Поезд резко затормозил. Все происходило под песню SHAMAN «Я русский». Трое ребят после распыления покинули вагон, выпрыгнув в окно электрички. После экстренного торможения двери электрички не открыли. Началась давка и паника, распыление произошло в тамбуре», — рассказал пассажирка поезда Анфиса.

    В субботу электрички переполнены. После того, как воздух стал жгучим и едким, часть пассажиров перебежала в соседние вагоны, другие высунулись в форточки. «Не плачь, все хорошо», — успокаивает ребенка женщина на видео.

    По словам читательницы «Фонтанки», состав простоял на путях около 20 минут, после чего продолжил следование.

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    ЭлектричкаПерцовый баллончик
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