В Петербурге скончался сотрудник тверского МЧС, упавший в яму с кипятком

Сотрудник тверского МЧС умер в реанимации петербургской больницы в ночь на
Погибший Кирилл Старостенко пытался помочь людям
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Сотрудник тверского МЧС умер в реанимации петербургской больницы в ночь на
Погибший Кирилл Старостенко пытался помочь людям
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