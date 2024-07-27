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    В Петербурге скончался сотрудник тверского МЧС, упавший в яму с кипятком

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    Сотрудник тверского МЧС умер в реанимации петербургской больницы в ночь на 27 июля. 25-летнего спасателя госпитализировали из соседнего региона на вертолете 5 дней назад. У молодого человека были обширные ожоги 2 и 3 степени.

    Погибший Кирилл Старостенко пытался помочь людям 17 июля. В тот день на улице Арсения Степанова в Твери произошел прорыв трубы с горячей водой. В образовавшуюся яму провалился автомобиль с пассажирами. Начальник караула Старостенко, подбираясь к машине, провалился в кипяток.

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