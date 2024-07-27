В Петербурге скончался сотрудник тверского МЧС, упавший в яму с кипятком

Сотрудник тверского МЧС умер в реанимации петербургской больницы в ночь на 27 июля . 25-летнего спасателя госпитализировали из соседнего региона на вертолете 5 дней назад. У молодого человека были обширные ожоги 2 и 3 степени.



Погибший Кирилл Старостенко пытался помочь людям 17 июля . В тот день на улице Арсения Степанова в Твери произошел прорыв трубы с горячей водой. В образовавшуюся яму провалился автомобиль с пассажирами. Начальник караула Старостенко, подбираясь к машине, провалился в кипяток.

