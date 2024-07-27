Девушка с Варшавской улицы погибла в первую брачную ночь

Голая девушка с татуировками, которую обнаружили под окнами дома 19к2 на Варшавской улице, погибла практически сразу после свадьбы. Об этом стало известно «Фонтанке» в субботу, 27 июля .



Погибшей было 23 года, она любила фотографироваться и училась в университете ветеринарной медицины. Приехала в Петербург из Брянской области, высшее образование получала в Петербурге. Накануне вечером девушка опубликовала в соцсетях фото со своей свадьбы. На снимках — окольцованная рука, полароидные карточки и позирующая пара.

Травмы у пострадавшей оказались слишком серьезными, девушка скончалась в больнице. Полиция опросила молодого человека, который только вчера стал мужем, а сегодня уже примерил на себя роль вдовца. По предварительным данным, к гибели возлюбленной он непричастен. Девушка, по информации источника в правоохранительных органах, была субботним утром в состоянии наркотического опьянения. Ранее «Фонтанка» писала, что соседи незадолго до трагедии слышали чью-то ссору.