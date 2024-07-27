Подросток из Красного Села помог отцу и уехал в больницу в тяжелом состоянии

12-летний школьник из Красносельского района Петербурга госпитализирован в тяжелом состоянии из частного дома на Телеграфной улице. Всему виной таблетки с хлором. Об этом «Фонтанке» стало известно 27 июля .



Скорая забрала подростка накануне вечером. Врачи детской больницы имени Филатова диагностировали у пациента отравление хлорсодержащими парами. Отец ребёнка рассказал полиции, что сын захотел помочь ему и открыл разогретую на солнце банку с таблетками хлора, после чего почувствовал себя плохо.



Проводится проверка.