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    Подростки выстрелили в лицо мужчине, который высунулся из окна дома на Фарфоровской улице

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    Конфликт между подростками и жителем дома одного из домов по улице Фарфоровской завершился стрельбой и госпитализацией. Об этом 27 июля сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Накануне вечером в полицию Невского района обратился 36-летний гражданин Узбекистана. Он рассказал, что повздорил с подростками у дома и те через окно выстрелили ему в лицо из пневматического пистолета, когда потерпевший высунулся на улицу.

    «Спустя два часа из медицинского учреждения поступила телефонограмма о том, что к ним бригадой скорой помощи с различными травмами был доставлен пострадавший. Реализуется комплекс оперативно — розыскных мероприятий, направленных на розыск подозреваемых», — рассказали в главке полиции, добавив, что вопрос о возбуждении уголовного дела в данный момент решается.

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