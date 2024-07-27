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    Спасают от мошенников и принимают роды — невероятные истории, которые произошли с сотрудниками гипермаркета

    Все герои работают в разных городах России, но у них много общего — ответственность и доброта

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    Сегодня в «Ленте» трудятся более 80 тысяч сотрудников в 200 городах по всей стране
    Сегодня в «Ленте» трудятся более 80 тысяч сотрудников в 200 городах по всей странеФото: Денис Полуэктов
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    Каждый день мы заходим в магазин за продуктами: выбираем свежее молоко и мясо, ароматную выпечку, красивые овощи — и редко задумываемся, как много труда стоит за тем, чтобы сделать нашу повседневность удобной и комфортной. В торговле работает множество специалистов самых разных профессий: от кассиров, поваров и курьеров до инженеров, маркетологов и IT-специалистов. И поверьте, они настоящие супергерои, которые каждый день успешно справляются с самыми разными вызовами и ситуациями.

    Накануне Дня работника торговли мы пообщались с сотрудниками «Ленты» — одной из ведущих сетей в России, познакомились с ее супергероями и отобрали пять самых трогательных и удивительных историй, которые произошли с ними на работе.

    Супергерои «Ленты» спасли дедушку от мошенников

    Татьяна Агапова работает в первой питерской «Ленте» на улице Савушкина уже 21 год
    Татьяна Агапова работает в первой питерской «Ленте» на улице Савушкина уже 21 годФото: Анжела Мнацаканян
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    Эта история из города на Неве. Мама двухлетней крохи Татьяна Агапова устроилась в один из первых гипермаркетов Питера — на улице Савушкина. С того дня пролетел уже 21 год. Дочка выросла, а «Лента» стала для Татьяны второй семьей. Саму себя она называет коллекционером побед: всегда с удовольствием участвует в корпоративных конкурсах, собирает кубки, премии, награды и очень гордится своей работой. Кстати, пару лет назад сотрудница гипермаркета даже получила почетную грамоту от Министерства промышленности и торговли и тоже этим гордится.

    Когда-то Татьяна была кассиром, сейчас уже руководитель клиентского сервиса.

    — Меня всегда устраивал график и зарплата, никогда не возникало сложностей с руководителями или подчиненными. Утром встаю — кофе, музыка, лечу на любимую работу.

    Сейчас Татьяна руководитель клиентского сервиса
    Сейчас Татьяна руководитель клиентского сервисаФото: Анжела Мнацаканян
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    Недавно Татьяна стала свидетелем ситуации, которая могла закончиться печально, если бы не ее неравнодушие. В «Ленту» зашел пожилой мужчина. Он был взволнован, громко говорил по телефону и направлялся к банкомату с кипой документов. Сотрудница гипермаркета заметила дедушку и обратила внимание на его трясущиеся руки: что-то тут неладное.

    Татьяна не растерялась и стала спрашивать, кто разговаривает с мужчиной на том конце провода. Дедушка неуверенно ответил, что это его родственник, и стал отмахиваться от женщины, параллельно рассказывая телефонным мошенникам каждый свой шаг: «Вот я в магазине, вот у банкомата, но тут очередь, поэтому придется подождать». Татьяна попросила телефонную трубку и попыталась задать собеседнику прямые вопросы, но тот испугался и сбросил.

    На работу всегда в хорошем настроении!
    На работу всегда в хорошем настроении!Фото: Анжела Мнацаканян
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    Не растерявшись, она взяла взволнованного пенсионера за руку и повела в свой кабинет. Снова раздался звонок. Мошенники не могли просто так упустить «жертву». Выяснилось, что аферисты на связи с дедушкой с раннего утра. Лжеработники банка предложили ему «выгодную сделку»: снять со сберегательной книжки деньги, положить их на карту, перевести, куда они скажут, и каждый день получать большие проценты. Мошенники даже вызывали пенсионеру такси до банка (правда, за его счет) и очень просили никому не рассказывать эту секретную информацию.

    — Когда телефонные хулиганы снова были на связи с дедушкой, я показала ему табличку с надписью «Не работает». Он понял и резко ответил: «Банкомат сломался, больше не могу говорить».

    Татьяна любит своих коллег и клиентов
    Татьяна любит своих коллег и клиентовФото: Анжела Мнацаканян
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    В тот день она пробыла с дедушкой до позднего вечера, объясняя, как работают мошенники. А потом проводила его до автобусной остановки. Пенсионер поблагодарил сотрудницу, выключил телефон и пообещал, что впредь не будет отвечать на звонки с незнакомых номеров. Татьяна до сих пор с трепетом вспоминает тот день и держит руку на пульсе, когда видит в своем гипермаркете растерявшихся пенсионеров.

    Котиков заказывали? Как сотрудница «Ленты» заставляет покупателей улыбнуться

    Лёля Болбина собирает заказы для доставки
    Лёля Болбина собирает заказы для доставкиФото: Анжела Мнацаканян
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    Лёля Болбина тоже работает в питерской «Ленте», только на Дальневосточном проспекте. Девушка в команде торговой сети не так давно, но уже проявила себя как чуткий и творческий человек. Она одна из тех, кто собирает и упаковывает заказы, которые курьеры приносят к вам домой. Чтобы поднять любимым покупателям настроение, Леля придумала прикольную идею — добавлять в заказы открытку с котиками. Кстати, она рисует их сама. Клиенты оставляли ей приятные комментарии в отзывах.

    Девушка кладет клиентам открытки с котиками для хорошего настроения
    Девушка кладет клиентам открытки с котиками для хорошего настроенияФото: Анжела Мнацаканян
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    Но однажды Леля позвонила своей клиентке-бабушке, чтобы уточнить информацию по замене продуктов, а та неожиданно спросила: «Это вы котиков рисуете? Очень мило».

    — Меня этот вопрос сначала ввел в ступор, но после слов благодарности стало очень приятно. Казалось бы, мелочь, но настроение подняло на весь рабочий день, — поделилась девушка.

    В «Ленте» работают творческие и вдохновленные ребята
    В «Ленте» работают творческие и вдохновленные ребятаФото: Анжела Мнацаканян
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    Заставить улыбнуться клиента — это суперспособность сотрудников «Ленты». Они всегда в хорошем настроении и знают рецепт идеального дня. Почему бы не добавить в него немного открыток с котиками?

    Обыкновенное чудо: как в «Ленте» родился мальчик по имени Макар

    А эта история запомнилась, наверное, всем сотрудникам магазина и даже жителям Петербурга. Шесть лет назад Олеся Стакевич-Новосельцева, будучи на поздних сроках беременности, посетила гипермаркет «Лента». В какой-то момент она почувствовала себя плохо — начались схватки. Как хорошо, что рядом оказалась Ольга Головина, руководитель клиентского сервиса!

    Слева направо: Олеся — мама Макара, Макар и Ольга — сотрудница «Ленты», которая принимала роды
    Слева направо: Олеся — мама Макара, Макар и Ольга — сотрудница «Ленты», которая принимала родыФото: предоставлено героями публикации
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    В «Ленте» разработана инструкция на случай нестандартных ситуаций в магазине. Ольга не растерялась и вместе с коллегами начала действовать строго по ней. Они закрыли зону, в которой находилась покупательница, из торгового зала принесли всё необходимое и помогли малышу появиться на свет.

    — Честно говоря, мы даже испугаться не успели. Роды были стремительными — не больше 10 минут. Помню, как малыш закричал, и мы все выдохнули. Тут уже и реанимация приехала, забрали маму и мальчика в роддом. Врачи, кстати, сказали нам, что мы всё сделали правильно. Ребеночек появился на свет здоровым, назвали Макаром. Сейчас ему уже шесть лет, мы по-прежнему поддерживаем связь с семьей — вспоминает Ольга.

    Сейчас Ольга занимает должность руководителя секции «Бытовая химия». Работа сложная, но интересная: она анализирует объемы продаж в «Ленте» и на рынке, оформляет заказы товаров и следит, чтобы на ценниках и этикетках была вся необходимая информация. А историю с рождением ребенка в «Ленте» до сих пор считает самой невероятной в своей жизни.

    Как байкеры поздравили сотрудника «Ленты» с днем рождения

    Андрей Токарев собирает тележки в гипермаркете и на парковке
    Андрей Токарев собирает тележки в гипермаркете и на парковкеФото: Денис Полуэктов
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    Настоящая дружба возможна без всяких но. Андрей Токарев из Екатеринбурга работает в клининговой службе «Ленты» — собирает тележки и следит за порядком в торговом зале. Благодаря Андрею и другим сотрудникам службы клининга мы можем совершать покупки с комфортом и довезти товары до автомобиля на тележке.

    С другом Вадимом он познакомился прямо тут: заинтересовался его мотоциклом
    С другом Вадимом он познакомился прямо тут: заинтересовался его мотоцикломФото: Денис Полуэктов
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    Он обожает мотоциклы и технику, но, к сожалению, по состоянию здоровья не может быть за рулем.

    У Андрея есть друг Вадим — настоящий байкер, который не понаслышке знает, что такое скорость, свобода и линия горизонта. Он живет рядом с «Лентой» и часто приезжает за покупками на своем байке. Однажды Андрей набрался смелости, подошел и сказал, что у Вадима классный мотоцикл. Слово за слово, и между покупателем и работником «Ленты» завязалась дружба!

    Вадима и Андрея объединила «Лента» и любовь к мотоциклам
    Вадима и Андрея объединила «Лента» и любовь к мотоцикламФото: Денис Полуэктов
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    — А потом у меня появилась мечта, чтобы парковка у моей работы наполнилась мотоциклистами. И я сказал об этом Вадиму, — вспоминает молодой человек.

    Молодой человек был счастлив от такого поздравления
    Молодой человек был счастлив от такого поздравленияФото: предоставлено героем материала
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    На день рождения Андрея уральские байкеры приехали прямо к «Ленте». Неожиданный сюрприз привлек внимание покупателей, сотрудников и просто прохожих. Эффектное появление мотоциклов, шум моторов и визг тормозов растрогали Андрея.

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    — Было очень здорово и неожиданно! Это самое крутое, что когда-либо со мной случалось, — рассказывает сотрудник «Ленты».

    Ребята на железных конях привезли Андрею воздушные шары и тортик, сделали фото на память и умчались в закат. Через несколько дней они вернулись уже с подарком — велосипедом! Теперь Андрей ездит на нем на работу, счастливый и вдохновленный.

    Горько! Или как найти любовь в гипермаркете

    А эта парочка — смелый пример для тех, кто всё еще боится признаться коллеге в своих чувствах. Леонид и Елена живут в Барнауле и начали свою историю, как вы уже поняли, в «Ленте» на Павловском тракте — первом гипермаркете Алтайского края.

    Леонид и Елена сначала были коллегами, а потом стали семьей
    Леонид и Елена сначала были коллегами, а потом стали семьейФото: предоставлено героем материала
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    Сначала на работу устроился Леонид. Незадолго до этого девушка поймала на свадьбе судьбоносный букет, а через пару дней встретила будущего мужа. Они стали продавцами-логистами — вместе выкладывали товар, следили за ценниками и сроками годности, консультировали покупателей и в итоге влюбились друг в друга.

    Молодожены весело отпраздновали свадьбу
    Молодожены весело отпраздновали свадьбуФото: предоставлено героем материала
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    Спустя какое-то время все вокруг стали замечать: парочка везде ходит вместе. Леонид и Елена не расставались даже в обеденный перерыв и ждали друг друга после работы. Через пару лет ребята поженились, а спустя некоторое время случилось настоящее чудо — Елена и Леонид стали родителями двойни!

    В этом году сотрудники «Ленты» стали родителями двоих малышей
    В этом году сотрудники «Ленты» стали родителями двоих малышейФото: предоставлено героем материала
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    — У нас родилось сразу два богатыря — Марк и Матвей. Малышам всего месяц, я привыкаю к новой роли мамы, чувствую себя хорошо, — рассказала Елена.

    Сейчас она в декретном отпуске, а Леонид продолжает работать в той самой «Ленте», которая подарила ему семейное счастье. Мужчина поднимается по карьерной лестнице и уже занимает должность руководителя секции «Гастроном».

    Выбирайте «Ленту» для работы и жизни
    Выбирайте «Ленту» для работы и жизниФото: Анжела Мнацаканян
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    Герои этих историй — простые люди, с которыми мы каждый день сталкиваемся в магазинах. Они помогают нам выбрать свежий хлеб и молоко, поднимают настроение добрыми словами и улыбкой, следят за чистотой в торговом зале, но главное — даже в самых нестандартных ситуациях остаются ответственными и заботятся о покупателях. Наша редакция и торговая сеть «Лента» поздравляют всех работников торговли с профессиональным праздником.

    А тех, кто готов присоединиться к супергероям «Ленты», компания приглашает на работу. В торговой сети уже работают более 80 000 человек в более чем 200 городах России. И поверьте, здесь точно найдется место для вас. Ознакомьтесь с вакансиями компании на сайте и, как и наши герои, выбирайте «Ленту» для работы и жизни.

    lenta.com, ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 1037832048605

    Сегодня в «Ленте» трудятся более 80 тысяч сотрудников в 200 городах по всей стране
    Сегодня в «Ленте» трудятся более 80 тысяч сотрудников в 200 городах по всей странеФото: Денис Полуэктов
    Татьяна Агапова работает в первой питерской «Ленте» на улице Савушкина уже 21 год
    Татьяна Агапова работает в первой питерской «Ленте» на улице Савушкина уже 21 годФото: Анжела Мнацаканян
    Сейчас Татьяна руководитель клиентского сервиса
    Сейчас Татьяна руководитель клиентского сервисаФото: Анжела Мнацаканян
    На работу всегда в хорошем настроении!
    На работу всегда в хорошем настроении!Фото: Анжела Мнацаканян
    Татьяна любит своих коллег и клиентов
    Татьяна любит своих коллег и клиентовФото: Анжела Мнацаканян
    Лёля Болбина собирает заказы для доставки
    Лёля Болбина собирает заказы для доставкиФото: Анжела Мнацаканян
    Девушка кладет клиентам открытки с котиками для хорошего настроения
    Девушка кладет клиентам открытки с котиками для хорошего настроенияФото: Анжела Мнацаканян
    В «Ленте» работают творческие и вдохновленные ребята
    В «Ленте» работают творческие и вдохновленные ребятаФото: Анжела Мнацаканян
    Слева направо: Олеся — мама Макара, Макар и Ольга — сотрудница «Ленты», которая принимала роды
    Слева направо: Олеся — мама Макара, Макар и Ольга — сотрудница «Ленты», которая принимала родыФото: предоставлено героями публикации
    Андрей Токарев собирает тележки в гипермаркете и на парковке
    Андрей Токарев собирает тележки в гипермаркете и на парковкеФото: Денис Полуэктов
    С другом Вадимом он познакомился прямо тут: заинтересовался его мотоциклом
    С другом Вадимом он познакомился прямо тут: заинтересовался его мотоцикломФото: Денис Полуэктов
    Вадима и Андрея объединила «Лента» и любовь к мотоциклам
    Вадима и Андрея объединила «Лента» и любовь к мотоцикламФото: Денис Полуэктов
    Молодой человек был счастлив от такого поздравления
    Молодой человек был счастлив от такого поздравленияФото: предоставлено героем материала
    Леонид и Елена сначала были коллегами, а потом стали семьей
    Леонид и Елена сначала были коллегами, а потом стали семьейФото: предоставлено героем материала
    Молодожены весело отпраздновали свадьбу
    Молодожены весело отпраздновали свадьбуФото: предоставлено героем материала
    В этом году сотрудники «Ленты» стали родителями двоих малышей
    В этом году сотрудники «Ленты» стали родителями двоих малышейФото: предоставлено героем материала
    Выбирайте «Ленту» для работы и жизни
    Выбирайте «Ленту» для работы и жизниФото: Анжела Мнацаканян

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