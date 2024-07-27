Спасают от мошенников и принимают роды — невероятные истории, которые произошли с сотрудниками гипермаркета

Сегодня в «Ленте» трудятся более 80 тысяч сотрудников в 200 городах по всей стране Фото: Денис Полуэктов Поделиться Поделиться





Каждый день мы заходим в магазин за продуктами: выбираем свежее молоко и мясо, ароматную выпечку, красивые овощи — и редко задумываемся, как много труда стоит за тем, чтобы сделать нашу повседневность удобной и комфортной. В торговле работает множество специалистов самых разных профессий: от кассиров, поваров и курьеров до инженеров, маркетологов и IT-специалистов. И поверьте, они настоящие супергерои, которые каждый день успешно справляются с самыми разными вызовами и ситуациями. Накануне Дня работника торговли мы пообщались с сотрудниками «Ленты» — одной из ведущих сетей в России, познакомились с ее супергероями и отобрали пять самых трогательных и удивительных историй, которые произошли с ними на работе.

Супергерои «Ленты» спасли дедушку от мошенников

Татьяна Агапова работает в первой питерской «Ленте» на улице Савушкина уже 21 год Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Эта история из города на Неве. Мама двухлетней крохи Татьяна Агапова устроилась в один из первых гипермаркетов Питера — на улице Савушкина. С того дня пролетел уже 21 год. Дочка выросла, а «Лента» стала для Татьяны второй семьей. Саму себя она называет коллекционером побед: всегда с удовольствием участвует в корпоративных конкурсах, собирает кубки, премии, награды и очень гордится своей работой. Кстати, пару лет назад сотрудница гипермаркета даже получила почетную грамоту от Министерства промышленности и торговли и тоже этим гордится.

Когда-то Татьяна была кассиром, сейчас уже руководитель клиентского сервиса.

— Меня всегда устраивал график и зарплата, никогда не возникало сложностей с руководителями или подчиненными. Утром встаю — кофе, музыка, лечу на любимую работу.

Сейчас Татьяна руководитель клиентского сервиса Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Недавно Татьяна стала свидетелем ситуации, которая могла закончиться печально, если бы не ее неравнодушие. В «Ленту» зашел пожилой мужчина. Он был взволнован, громко говорил по телефону и направлялся к банкомату с кипой документов. Сотрудница гипермаркета заметила дедушку и обратила внимание на его трясущиеся руки: что-то тут неладное.

Татьяна не растерялась и стала спрашивать, кто разговаривает с мужчиной на том конце провода. Дедушка неуверенно ответил, что это его родственник, и стал отмахиваться от женщины, параллельно рассказывая телефонным мошенникам каждый свой шаг: «Вот я в магазине, вот у банкомата, но тут очередь, поэтому придется подождать». Татьяна попросила телефонную трубку и попыталась задать собеседнику прямые вопросы, но тот испугался и сбросил.

На работу всегда в хорошем настроении! Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Не растерявшись, она взяла взволнованного пенсионера за руку и повела в свой кабинет. Снова раздался звонок. Мошенники не могли просто так упустить «жертву». Выяснилось, что аферисты на связи с дедушкой с раннего утра. Лжеработники банка предложили ему «выгодную сделку»: снять со сберегательной книжки деньги, положить их на карту, перевести, куда они скажут, и каждый день получать большие проценты. Мошенники даже вызывали пенсионеру такси до банка (правда, за его счет) и очень просили никому не рассказывать эту секретную информацию.

— Когда телефонные хулиганы снова были на связи с дедушкой, я показала ему табличку с надписью «Не работает». Он понял и резко ответил: «Банкомат сломался, больше не могу говорить».

Татьяна любит своих коллег и клиентов Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





В тот день она пробыла с дедушкой до позднего вечера, объясняя, как работают мошенники. А потом проводила его до автобусной остановки. Пенсионер поблагодарил сотрудницу, выключил телефон и пообещал, что впредь не будет отвечать на звонки с незнакомых номеров. Татьяна до сих пор с трепетом вспоминает тот день и держит руку на пульсе, когда видит в своем гипермаркете растерявшихся пенсионеров.

Котиков заказывали? Как сотрудница «Ленты» заставляет покупателей улыбнуться

Лёля Болбина собирает заказы для доставки Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Лёля Болбина тоже работает в питерской «Ленте», только на Дальневосточном проспекте. Девушка в команде торговой сети не так давно, но уже проявила себя как чуткий и творческий человек. Она одна из тех, кто собирает и упаковывает заказы, которые курьеры приносят к вам домой. Чтобы поднять любимым покупателям настроение, Леля придумала прикольную идею — добавлять в заказы открытку с котиками. Кстати, она рисует их сама. Клиенты оставляли ей приятные комментарии в отзывах.

Девушка кладет клиентам открытки с котиками для хорошего настроения Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Но однажды Леля позвонила своей клиентке-бабушке, чтобы уточнить информацию по замене продуктов, а та неожиданно спросила: «Это вы котиков рисуете? Очень мило».

— Меня этот вопрос сначала ввел в ступор, но после слов благодарности стало очень приятно. Казалось бы, мелочь, но настроение подняло на весь рабочий день, — поделилась девушка.

В «Ленте» работают творческие и вдохновленные ребята Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Заставить улыбнуться клиента — это суперспособность сотрудников «Ленты». Они всегда в хорошем настроении и знают рецепт идеального дня. Почему бы не добавить в него немного открыток с котиками? Обыкновенное чудо: как в «Ленте» родился мальчик по имени Макар А эта история запомнилась, наверное, всем сотрудникам магазина и даже жителям Петербурга. Шесть лет назад Олеся Стакевич-Новосельцева, будучи на поздних сроках беременности, посетила гипермаркет «Лента». В какой-то момент она почувствовала себя плохо — начались схватки. Как хорошо, что рядом оказалась Ольга Головина, руководитель клиентского сервиса!



Слева направо: Олеся — мама Макара, Макар и Ольга — сотрудница «Ленты», которая принимала роды Фото: предоставлено героями публикации Поделиться Поделиться





В «Ленте» разработана инструкция на случай нестандартных ситуаций в магазине. Ольга не растерялась и вместе с коллегами начала действовать строго по ней. Они закрыли зону, в которой находилась покупательница, из торгового зала принесли всё необходимое и помогли малышу появиться на свет.

— Честно говоря, мы даже испугаться не успели. Роды были стремительными — не больше 10 минут. Помню, как малыш закричал, и мы все выдохнули. Тут уже и реанимация приехала, забрали маму и мальчика в роддом. Врачи, кстати, сказали нам, что мы всё сделали правильно. Ребеночек появился на свет здоровым, назвали Макаром. Сейчас ему уже шесть лет, мы по-прежнему поддерживаем связь с семьей — вспоминает Ольга.

Сейчас Ольга занимает должность руководителя секции «Бытовая химия». Работа сложная, но интересная: она анализирует объемы продаж в «Ленте» и на рынке, оформляет заказы товаров и следит, чтобы на ценниках и этикетках была вся необходимая информация. А историю с рождением ребенка в «Ленте» до сих пор считает самой невероятной в своей жизни. Как байкеры поздравили сотрудника «Ленты» с днем рождения

Андрей Токарев собирает тележки в гипермаркете и на парковке Фото: Денис Полуэктов Поделиться Поделиться





Настоящая дружба возможна без всяких но. Андрей Токарев из Екатеринбурга работает в клининговой службе «Ленты» — собирает тележки и следит за порядком в торговом зале. Благодаря Андрею и другим сотрудникам службы клининга мы можем совершать покупки с комфортом и довезти товары до автомобиля на тележке.

С другом Вадимом он познакомился прямо тут: заинтересовался его мотоциклом Фото: Денис Полуэктов Поделиться Поделиться





Он обожает мотоциклы и технику, но, к сожалению, по состоянию здоровья не может быть за рулем.

У Андрея есть друг Вадим — настоящий байкер, который не понаслышке знает, что такое скорость, свобода и линия горизонта. Он живет рядом с «Лентой» и часто приезжает за покупками на своем байке. Однажды Андрей набрался смелости, подошел и сказал, что у Вадима классный мотоцикл. Слово за слово, и между покупателем и работником «Ленты» завязалась дружба!

Вадима и Андрея объединила «Лента» и любовь к мотоциклам Фото: Денис Полуэктов Поделиться Поделиться





— А потом у меня появилась мечта, чтобы парковка у моей работы наполнилась мотоциклистами. И я сказал об этом Вадиму, — вспоминает молодой человек.



Молодой человек был счастлив от такого поздравления Фото: предоставлено героем материала Поделиться Поделиться





На день рождения Андрея уральские байкеры приехали прямо к «Ленте». Неожиданный сюрприз привлек внимание покупателей, сотрудников и просто прохожих. Эффектное появление мотоциклов, шум моторов и визг тормозов растрогали Андрея.

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— Было очень здорово и неожиданно! Это самое крутое, что когда-либо со мной случалось, — рассказывает сотрудник «Ленты».

Ребята на железных конях привезли Андрею воздушные шары и тортик, сделали фото на память и умчались в закат. Через несколько дней они вернулись уже с подарком — велосипедом! Теперь Андрей ездит на нем на работу, счастливый и вдохновленный.

Горько! Или как найти любовь в гипермаркете А эта парочка — смелый пример для тех, кто всё еще боится признаться коллеге в своих чувствах. Леонид и Елена живут в Барнауле и начали свою историю, как вы уже поняли, в «Ленте» на Павловском тракте — первом гипермаркете Алтайского края.



Леонид и Елена сначала были коллегами, а потом стали семьей Фото: предоставлено героем материала Поделиться Поделиться





Сначала на работу устроился Леонид. Незадолго до этого девушка поймала на свадьбе судьбоносный букет, а через пару дней встретила будущего мужа. Они стали продавцами-логистами — вместе выкладывали товар, следили за ценниками и сроками годности, консультировали покупателей и в итоге влюбились друг в друга.

Молодожены весело отпраздновали свадьбу Фото: предоставлено героем материала Поделиться Поделиться





Спустя какое-то время все вокруг стали замечать: парочка везде ходит вместе. Леонид и Елена не расставались даже в обеденный перерыв и ждали друг друга после работы. Через пару лет ребята поженились, а спустя некоторое время случилось настоящее чудо — Елена и Леонид стали родителями двойни!

В этом году сотрудники «Ленты» стали родителями двоих малышей Фото: предоставлено героем материала Поделиться Поделиться





— У нас родилось сразу два богатыря — Марк и Матвей. Малышам всего месяц, я привыкаю к новой роли мамы, чувствую себя хорошо, — рассказала Елена.

Сейчас она в декретном отпуске, а Леонид продолжает работать в той самой «Ленте», которая подарила ему семейное счастье. Мужчина поднимается по карьерной лестнице и уже занимает должность руководителя секции «Гастроном».

Выбирайте «Ленту» для работы и жизни Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Герои этих историй — простые люди, с которыми мы каждый день сталкиваемся в магазинах. Они помогают нам выбрать свежий хлеб и молоко, поднимают настроение добрыми словами и улыбкой, следят за чистотой в торговом зале, но главное — даже в самых нестандартных ситуациях остаются ответственными и заботятся о покупателях. Наша редакция и торговая сеть «Лента» поздравляют всех работников торговли с профессиональным праздником.

А тех, кто готов присоединиться к супергероям «Ленты», компания приглашает на работу. В торговой сети уже работают более 80 000 человек в более чем 200 городах России. И поверьте, здесь точно найдется место для вас. Ознакомьтесь с вакансиями компании на сайте и, как и наши герои, выбирайте «Ленту» для работы и жизни. lenta.com , ООО «Лента», Санкт-Петербург, ОГРН 1037832048605

