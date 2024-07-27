Некоторым школьникам проще было научиться кусать локти, чем выучить правила написания одной и двух «н» в разных словах. У них и до сих пор руки чешутся, когда они видят учебник по русскому языку. А вы чьих будете — тех, у кого правила всегда от зубов отскакивали, или кто предпочитал оставаться в стороне с покусанными локтями?
Сложный тест по русскому языку: помните, где пишется одна, а где — две буквы «н»?
Чур, в учебники не подглядывать
27 июля 2024, 19:31
1574
Поделиться
Да кто вообще придумал писать разное количество «н»!
Некоторые слова с одной и двумя «н» заставляют вас крепко задуматься
Вы уверенно шли к победе, но нельзя быть идеальным во всём
Вы не допустили ни единой ошибки!