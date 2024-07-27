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    Сложный тест по русскому языку: помните, где пишется одна, а где — две буквы «н»?

    Чур, в учебники не подглядывать

    1574
    1 комментарий
    Настало время проверить, не пора ли нам с вами обратно за парты
    Настало время проверить, не пора ли нам с вами обратно за партыФото: Александр Подопригора / 161.RU
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    Некоторым школьникам проще было научиться кусать локти, чем выучить правила написания одной и двух «н» в разных словах. У них и до сих пор руки чешутся, когда они видят учебник по русскому языку. А вы чьих будете — тех, у кого правила всегда от зубов отскакивали, или кто предпочитал оставаться в стороне с покусанными локтями?

    Настало время разобраться в этих мудрё[...]ых правилах

    Вы только посмотрите, какой воспита[...]ый мальчик!

    Мужчин, обменявшихся нательными крестами, по отношению друг к другу называют крестовыми или назва[...]ыми братьями

    Уходя, гасите свет и высовывайте удли[...]ители из розеток

    Достаем линова[...]ые листы и готовимся к диктанту!

    Ах ты, жева[...]ый крот!

    В банке говорят, что копии документов не принимают — только подли[...]ики.

    Никто Андрея в гости не звал, а он всё равно пришел. Ну и кто он после этого?

    Какое из перечисленных ниже слов пишется с двумя «н»?

    До объявления результатов нашего теста какие-то секунды. Только сперва ответьте, они — «считаные» или «считанные»?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест по русскому языку: помните, где пишется одна, а где — две буквы «н»?

    Да кто вообще придумал писать разное количество «н»!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест по русскому языку: помните, где пишется одна, а где — две буквы «н»?

    Некоторые слова с одной и двумя «н» заставляют вас крепко задуматься

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест по русскому языку: помните, где пишется одна, а где — две буквы «н»?

    Вы уверенно шли к победе, но нельзя быть идеальным во всём

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест по русскому языку: помните, где пишется одна, а где — две буквы «н»?

    Вы не допустили ни единой ошибки!

    Поделитесь результатом

    Настало время проверить, не пора ли нам с вами обратно за парты
    Настало время проверить, не пора ли нам с вами обратно за партыФото: Александр Подопригора / 161.RU

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