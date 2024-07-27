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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Дом Кочневой: уникальные интерьеры начала XIX века, в которые легко попасть

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    Фото: предоставлено «Петербург-концертом»
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    Продолжаем открывать для горожан и гостей секреты петербургских особняков. Дом на Фонтанке, 41, — образец рядовой застройки с двухсотлетней историей и один из претендентов на номинацию премии «(От)Личный Петербург» этого сезона. Изюминка этого дома — сохранившиеся великолепные интерьеры и возможность легко в него попасть.

    Старинный особняк расположен между Аничковым мостом и мостом Ломоносова, напротив Толстовского дома. Построенный в 1805–1809 годах архитектором Луиджи Руска, этот образец позднего классицизма сохранил атмосферу Петербурга начала XIX века.

    Сегодня это камерная историческая сцена «Петербург-концерта». Однако помимо спектаклей, музыкальных вечеров и прочих событий культурной афиши, молодые и увлеченные краеведы «Петербург-концерта» предлагают экскурсии, во время которых можно услышать захватывающие рассказы об истории строительства особняка и о судьбах его удивительных жильцов и владельцев. Пешеходные экскурсии от площади Островского до дома Кочневой, предваряющие спектакли и концерты, проводятся регулярно и включены в стоимость билета.

    Фото: предоставлено «Петербург-концертом»
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    В рамках специальной авторской костюмированной программы «Тайны старинного особняка» артисты «Петербург-концерта» приглашают ценителей городских исторических сюжетов не просто открыть еще один бесценный адрес на краеведческой карте нашего города, но и почувствовать себя посетителями русского аристократического салона, послушать музыку композиторов разных эпох.

    Зеркальная гостиная, или Белый зал

    Это главный зал особняка. С первого дня существования дома здесь звучала музыка. Отлично сохранился роскошный потолок, расписанный знаменитым живописцем Шлером. Полихромная композиция изображает женскую фигуру, парящую в облаках, Пегаса — символа поэтического вдохновения — и крылатых младенцев путти.

    По периметру помещения великий русский скульптор Иван Иванович Теребенев выполнил прекрасные барельефы, а роспись между потолком и барельефами принадлежит кисти Дж. Скотти. Главное украшение гостиной — огромные зеркала, изготовленные на Императорском фарфоровом заводе в начале XIX века и не потерявшие блеска и глубины.

    Кабинет

    Во времена первых владельцев особняка — Ильиных — здесь располагалась парадная столовая, затем, у Кочневых, это помещение было отведено под кабинет хозяина дома — это название и закрепилось за комнатой. Росписи на потолке и боковом фризе выполнены Дж. Скотти. Гордость и интерьерная доминанта — камин — изготовлен из змеевика (поделочный камень, второе название серпентин. — Прим. ред.) итальянским мастером Гвиди. Всё декоративное убранство создает особую неповторимую атмосферу теплоты и уюта. Стены кабинета завершаются лепным фризом из листьев и розеток и карнизом с модульонами. Над дверьми, ведущими в соседние комнаты, сохранились десюдепорты работы М. П. Александрова-Уважного.

    Гризайль


    Гризайль — однотонная декоративная живопись, имитирующая лепку. Комната, получившая такое название, украшена гризайлевым фризом шириной около 1,3 м. У Ильиных она служила приёмной хозяина дома, а у Кочневых — будуаром хозяйки, Ольги Александровны. Здесь она принимала близких друзей, читала, занималась рукоделием.

    Потолок разбит на три поля: среднее — большое, однотонное, со скошенными углами, в которых расположены медальоны с изображением женской и мужской головы, и два боковых, изображающих мифологические сцены. Гризайль выполнен в серовато-зеленых тонах. Над гризайлем расположен лепной меандровый пояс.

    Домашний театр

    Помещение бывшей столовой, превращенной в театральный зал, великолепно: на потолке голубой плафон обрамлен орнаментальным поясом работы Скотти, живописный фриз, карниз с поддерживающими его модульонами, над дверьми десюдепорты (декоративные композиции. — Прим. ред.) в виде лепных прямоугольных панно с изображением виноградных лоз. Главное украшение — кариатиды скульптора Опекушина. Зал камерный, уютный, с небольшой сценой и кулисами.

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    Приглашаем петербуржцев и гостей города посетить дом Кочневой, познакомиться с этим прекрасным местом, прикоснуться к его секретам и добавить новых впечатлений в шкатулку памяти.

    Фото: предоставлено «Петербург-концертом»
    Фото: предоставлено «Петербург-концертом»

    Напомним, что проект «(От)личный Петербург» вместе с читателями «Фонтанки» и Комитетом по туризму Санкт-Петербурга продолжает составлять неформальный путеводитель по городу на Неве для его гостей и жителей. Мы просим читателей назвать места и события, которые достойны получить IV ежегодную премию проекта. Переходите на сайт и предлагайте по одному варианту в каждой номинации. Если у вас есть личная история, связанная с каким-то местом, оставьте ее в комментариях, пришлите в форму обратной связи проекта или на почту guide-spb@fontanka.ru.

    Куратор номинации «Шкатулка с секретом», в которой вы можете предложить любимые особняки, в которые можно попасть просто так или с экскурсией, — эксперт отрасли Сергей Корнеев.

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