Дом Кочневой: уникальные интерьеры начала XIX века, в которые легко попасть

Фото: предоставлено «Петербург-концертом» Поделиться Поделиться





Продолжаем открывать для горожан и гостей секреты петербургских особняков. Дом на Фонтанке, 41, — образец рядовой застройки с двухсотлетней историей и один из претендентов на номинацию премии «(От)Личный Петербург» этого сезона. Изюминка этого дома — сохранившиеся великолепные интерьеры и возможность легко в него попасть.



Старинный особняк расположен между Аничковым мостом и мостом Ломоносова, напротив Толстовского дома. Построенный в 1805–1809 годах архитектором Луиджи Руска, этот образец позднего классицизма сохранил атмосферу Петербурга начала XIX века .



Сегодня это камерная историческая сцена «Петербург-концерта». Однако помимо спектаклей, музыкальных вечеров и прочих событий культурной афиши, молодые и увлеченные краеведы «Петербург-концерта» предлагают экскурсии, во время которых можно услышать захватывающие рассказы об истории строительства особняка и о судьбах его удивительных жильцов и владельцев. Пешеходные экскурсии от площади Островского до дома Кочневой, предваряющие спектакли и концерты, проводятся регулярно и включены в стоимость билета.



Фото: предоставлено «Петербург-концертом» Поделиться Поделиться





В рамках специальной авторской костюмированной программы «Тайны старинного особняка» артисты «Петербург-концерта» приглашают ценителей городских исторических сюжетов не просто открыть еще один бесценный адрес на краеведческой карте нашего города, но и почувствовать себя посетителями русского аристократического салона, послушать музыку композиторов разных эпох.



Зеркальная гостиная, или Белый зал Это главный зал особняка. С первого дня существования дома здесь звучала музыка. Отлично сохранился роскошный потолок, расписанный знаменитым живописцем Шлером. Полихромная композиция изображает женскую фигуру, парящую в облаках, Пегаса — символа поэтического вдохновения — и крылатых младенцев путти.

По периметру помещения великий русский скульптор Иван Иванович Теребенев выполнил прекрасные барельефы, а роспись между потолком и барельефами принадлежит кисти Дж. Скотти . Главное украшение гостиной — огромные зеркала, изготовленные на Императорском фарфоровом заводе в начале XIX века и не потерявшие блеска и глубины.



Кабинет Во времена первых владельцев особняка — Ильиных — здесь располагалась парадная столовая, затем, у Кочневых, это помещение было отведено под кабинет хозяина дома — это название и закрепилось за комнатой. Росписи на потолке и боковом фризе выполнены Дж. Скотти . Гордость и интерьерная доминанта — камин — изготовлен из змеевика (поделочный камень, второе название серпентин. — Прим. ред.) итальянским мастером Гвиди. Всё декоративное убранство создает особую неповторимую атмосферу теплоты и уюта. Стены кабинета завершаются лепным фризом из листьев и розеток и карнизом с модульонами. Над дверьми, ведущими в соседние комнаты, сохранились десюдепорты работы М. П. Александрова-Уважного .



Гризайль

Гризайль — однотонная декоративная живопись, имитирующая лепку. Комната, получившая такое название, украшена гризайлевым фризом шириной около 1,3 м . У Ильиных она служила приёмной хозяина дома, а у Кочневых — будуаром хозяйки, Ольги Александровны. Здесь она принимала близких друзей, читала, занималась рукоделием. Потолок разбит на три поля: среднее — большое, однотонное, со скошенными углами, в которых расположены медальоны с изображением женской и мужской головы, и два боковых, изображающих мифологические сцены. Гризайль выполнен в серовато-зеленых тонах. Над гризайлем расположен лепной меандровый пояс.



Домашний театр

Помещение бывшей столовой, превращенной в театральный зал, великолепно: на потолке голубой плафон обрамлен орнаментальным поясом работы Скотти, живописный фриз, карниз с поддерживающими его модульонами, над дверьми десюдепорты (декоративные композиции. — Прим. ред.) в виде лепных прямоугольных панно с изображением виноградных лоз. Главное украшение — кариатиды скульптора Опекушина. Зал камерный, уютный, с небольшой сценой и кулисами.

Фото: предоставлено «Петербург-концертом» Фото: предоставлено «Петербург-концертом» Фото: предоставлено «Петербург-концертом» Поделиться Поделиться





Приглашаем петербуржцев и гостей города посетить дом Кочневой, познакомиться с этим прекрасным местом, прикоснуться к его секретам и добавить новых впечатлений в шкатулку памяти.

