Набиуллина объяснила, почему ЦБ повысил ставку до 18%

Банк России повысил ключевую ставку до 18%, потому что реализовались все четыре условия, необходимые для принятия жесткого решения. Об этом на пресс-конференции 26 июля сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.



«Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки. Все они реализовались. Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается. Во-вторых, потребительская активность не охлаждается. В-третьих, положительный разрыв экономики не сокращается, а жесткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями», — перечислила она.