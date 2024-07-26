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    Набиуллина объяснила, почему ЦБ повысил ставку до 18%

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    Банк России повысил ключевую ставку до 18%, потому что реализовались все четыре условия, необходимые для принятия жесткого решения. Об этом на пресс-конференции 26 июля сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

    «Ранее мы называли четыре триггера для повышения ставки. Все они реализовались. Во-первых, устойчивая инфляция увеличивается. Во-вторых, потребительская активность не охлаждается. В-третьих, положительный разрыв экономики не сокращается, а жесткость рынка труда растет. В-четвертых, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями», — перечислила она.

    Все это признаки отклонения ситуации от базового прогноза регулятора. 26 июля он обновил апрельский прогноз по инфляции, ключевой ставке и другим главным макроэкономическим показателям в сторону большей жесткости.

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