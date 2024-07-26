ВТБ: повышение ключевой ставки ЦБ приведет к новому этапу роста ставок по вкладам

Рублевые пассивы россиян в первом полугодии 2024 года выросли на 12%, подсчитали в ВТБ. После повышения Центробанком ключевой ставки по вкладам и накопительным счетам они сделают очередной виток роста, прогнозируют в банке.
Решение о повышении ключевой ставки было принято на заседании Центробанка 26 июля — впервые за 8 месяцев уровень ставки был поднят, и сразу на 2 п.п. — до 18%. Ставка 16% была установлена еще в декабре 2023 года.
Как отмечают эксперты, денежно-кредитная политика ЦБ приведет к тому, что объем рынка сбережений продолжит расти, поскольку банки будут по-прежнему предлагать вкладчикам высокие ставки.
Объем рынка сбережений продолжит стабильно расти под влиянием денежно-кредитной политики Центробанка и по-прежнему высоких ставок, которые банки будут предлагать вкладчикам. «С начала роста ключевой ставки в середине прошлого года суммарный чистый приток на срочные рублевые депозиты по банковскому сектору достиг 9,4 трлн рублей, — комментирует старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. — Текущий уровень ставок по рублевым сберегательным инструментам сохранится в ближайшее время, что обеспечит стабильный рост рынка пассивов до конца года».
Ряд банков действовали на опережение, так, ВТБ еще 23 июля повысил ставки по своим сберегательным продуктам в рублях, большинство банков, скорее всего, примут решение об изменении доходности в начале следующей недели.