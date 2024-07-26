В Петербурге пройдёт турнир в поддержку детей с онкозаболеваниями. Любителей футбола приглашают принять в нём участие

Девятый турнир «Футбол, дающий надежду» пройдёт в Петербурге в начале августа. Все собранные средства будут направлены в благотворительный фонд «свет.дети», который оказывает помощь детям и молодым взрослым до
В этом году на поле традиционно выйдут восемь мужских и восемь женских команд. Часть участников уже зарегистрировались. Среди них — женская футбольная команда «Новгород».
«Здорово, что команды собираются на благотворительный турнир и направляют свои силы не на конкуренцию друг с другом, а на игру в футбол ради благого дела. Осознание того, что ты отдаешь кому-то частичку своей души, поднимает настроение, дарит ощущение праздника. Спасибо организатором за то, что делают такие нужные мероприятия!» — говорит одна из спортсменок ЖФК «Новгород».
Первый турнир прошел в 2017 году. Его основатель — благотворитель и автор социального проекта федерального значения «Футбольные мамы» Эльвира Лесничая. А с 2018 года главным организатором турнира стала Людмила Гаврилова — спортсменка, кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике, тренер, физический терапевт и мама футболиста. По её словам, за время существования турнира удалось помочь подопечным на сумму
«Все организаторы турнира — волонтёры. Мы самостоятельно собираем участников, договариваемся со спонсорами и судьями, готовим поле, обеспечиваем всем необходимым участников турнира и вручаем призы и подарки. Всё это мы делаем в своё свободное от основной работы время и по личной инициативе. Некоторые одновременно закрывают несколько задач. За всю историю турнира у нас было много тех, кто помогал безвозмездно: фотографы, судьи, девушки-волонтёры, которые пекли торты для победителей, магазины спорттоваров, наша прекрасная мастерица Катя, которая каждый турнир вяжет призы для лучших игроков. Мною движет желание помочь людям, которые оказались в непростой ситуации, так как сама сталкивалась в жизни с этим и знаю, как это сложно и очень дорого. Моя тётя была больна. Тогда нашей семье не удалось её спасти, поэтому я решила, что если мы будем эти турниры организовывать регулярно, то мы сможем помочь многим. И то, что мы каждый год собираем всё больше денежных средств для помощи нуждающимся детям, меня вдохновляет на следующие турниры. Хочется делать их больше и больше», — рассказывает Людмила Гаврилова.
В 2023 году собранные средства были направлены на проект «Расправить крылья» фонда «свет.дети». По словам директора фонда Юлии Божиной, он является одним из самых востребованных — в его рамках оказывается помощь детям и молодым взрослым со всей России и СНГ, нуждающимся в реабилитации после прохождения лечения. В этом году участники футбольного турнира вновь решили поддержать этот проект.
Среди участников есть команды, которые принимают участие в турнире регулярно. Но также ежегодно появляются и новички. Сейчас как раз идёт набор желающих. Как рассказали «Фонтанке» организаторы, места ещё есть, поэтому любители футбола могут собрать свою команду и подать заявку. Сделать это можно здесь.
Турнир пройдёт 11 августа на стадионе «Балтика». Для зрителей вход будет свободным.
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