В Петербурге пройдёт турнир в поддержку детей с онкозаболеваниями. Любителей футбола приглашают принять в нём участие

«Здорово, что команды собираются на благотворительный турнир и направляют свои силы не на конкуренцию друг с другом, а на игру в футбол ради благого дела. Осознание того, что ты отдаешь кому-то частичку своей души, поднимает настроение, дарит ощущение праздника. Спасибо организатором за то, что делают такие нужные мероприятия!» — говорит одна из спортсменок ЖФК «Новгород».



Первый турнир прошел в 2017 году. Его основатель — благотворитель и автор социального проекта федерального значения «Футбольные мамы» Эльвира Лесничая. А с 2018 года главным организатором турнира стала Людмила Гаврилова — спортсменка, кандидат в мастера спорта по тяжёлой атлетике, тренер, физический терапевт и мама футболиста. По её словам, за время существования турнира удалось помочь подопечным на сумму 800 000 рублей .



«Все организаторы турнира — волонтёры. Мы самостоятельно собираем участников, договариваемся со спонсорами и судьями, готовим поле, обеспечиваем всем необходимым участников турнира и вручаем призы и подарки. Всё это мы делаем в своё свободное от основной работы время и по личной инициативе. Некоторые одновременно закрывают несколько задач. За всю историю турнира у нас было много тех, кто помогал безвозмездно: фотографы, судьи, девушки-волонтёры, которые пекли торты для победителей, магазины спорттоваров, наша прекрасная мастерица Катя, которая каждый турнир вяжет призы для лучших игроков. Мною движет желание помочь людям, которые оказались в непростой ситуации, так как сама сталкивалась в жизни с этим и знаю, как это сложно и очень дорого. Моя тётя была больна. Тогда нашей семье не удалось её спасти, поэтому я решила, что если мы будем эти турниры организовывать регулярно, то мы сможем помочь многим. И то, что мы каждый год собираем всё больше денежных средств для помощи нуждающимся детям, меня вдохновляет на следующие турниры. Хочется делать их больше и больше», — рассказывает Людмила Гаврилова.

