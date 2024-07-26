В Песочном почти час полыхал коммунальный дом. Очевидцы показали ужасающее пламя

Сильный пожар полностью охватил деревянный дом днем 26 июля в поселке Песочный Курортного района Петербурга. С огнем пытались сладить около часа, сообщили в городском управлении МЧС.
читатель «Фонтанки» Николай
Сигнал о ЧП на Советской улице, 37, поступил в дежурную часть в 14:16. Огонь вспыхнул в одноэтажном неэксплуатируемом доме размером 12 на 15 метров, быстро распространившись по всей площади. К месту ЧП прибыли 15 спасателей на трех спецмашинах, к 14:57 они полностью потушили пламя.
«Я вызвал службы. Звонил в 112, и через 2 минуты появились пожарные», — рассказал читатель «Фонтанки» Николай, поделившись кадрами с места ЧП. Судя по видео, крупные языки пламени вырывались буквально из всех окон постройки, местами из крыши валили клубы густого дыма.
Возгорание произошло в коммунальном жилом доме с печным отоплением, построенном в 1917 году. С весны 2024 года все квартиры постройки пустуют.