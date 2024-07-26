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    В Песочном почти час полыхал коммунальный дом. Очевидцы показали ужасающее пламя

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    Сильный пожар полностью охватил деревянный дом днем 26 июля в поселке Песочный Курортного района Петербурга. С огнем пытались сладить около часа, сообщили в городском управлении МЧС.

    читатель «Фонтанки» Николай

    Сигнал о ЧП на Советской улице, 37, поступил в дежурную часть в 14:16. Огонь вспыхнул в одноэтажном неэксплуатируемом доме размером 12 на 15 метров, быстро распространившись по всей площади. К месту ЧП прибыли 15 спасателей на трех спецмашинах, к 14:57 они полностью потушили пламя.

    «Я вызвал службы. Звонил в 112, и через 2 минуты появились пожарные», — рассказал читатель «Фонтанки» Николай, поделившись кадрами с места ЧП. Судя по видео, крупные языки пламени вырывались буквально из всех окон постройки, местами из крыши валили клубы густого дыма.

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    Возгорание произошло в коммунальном жилом доме с печным отоплением, построенном в 1917 году. С весны 2024 года все квартиры постройки пустуют.

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