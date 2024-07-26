Изучавший промобъект в Петербурге фигурант дела о госизмене получил 10 лет колонии

Суд приговорил к 10 годам тюрьмы обвиняемого в госизмене Вячеслава Лутора, который изучал объекты в Петербурге для последующей атаки украинскими беспилотниками. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе столичного УФСБ, передает ТАСС 26 июля.

Мужчина признался, что осуществлял доразведку промышленного объекта в Петербурге по поручению куратора из Украины для последующей атаки беспилотниками. Также установлено, что он намеревался вступить в террористическую организацию, отправив ее представителю свои личные данные.