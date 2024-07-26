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    Изучавший промобъект в Петербурге фигурант дела о госизмене получил 10 лет колонии

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    Суд приговорил к 10 годам тюрьмы обвиняемого в госизмене Вячеслава Лутора, который изучал объекты в Петербурге для последующей атаки украинскими беспилотниками. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе столичного УФСБ, передает ТАСС 26 июля.

    Мужчина признался, что осуществлял доразведку промышленного объекта в Петербурге по поручению куратора из Украины для последующей атаки беспилотниками. Также установлено, что он намеревался вступить в террористическую организацию, отправив ее представителю свои личные данные.

    В планах Лутора было участие в боевых действиях на стороне Украины. Для этого он купил авиабилеты в Стамбул, откуда собирался выехать в Польшу, а потом добраться до Украины, но был остановлен в Москве.

    «Второй Западный окружной военный суд признал Лутора В. А. виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

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