В России запретили деятельность американского фонда «Свободная Россия»*

Американский фонд «Свободная Россия«* («Free Russia Foundation*) включен в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности. Данные появились в реестре Минюста РФ 26 июля.
Суд запретил деятельность фонда по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Решение вступило в законную силу.
Фонд был основан в 2014 году в США российскими эмигрантами совместно с западными экспертными сообществами.
*Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.