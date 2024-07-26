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    В России запретили деятельность американского фонда «Свободная Россия»*

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    Американский фонд «Свободная Россия«* («Free Russia Foundation*) включен в перечень запрещенных в России из-за экстремистской деятельности. Данные появились в реестре Минюста РФ 26 июля.

    Суд запретил деятельность фонда по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности». Решение вступило в законную силу.

    Фонд был основан в 2014 году в США российскими эмигрантами совместно с западными экспертными сообществами.

    *Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на территории России.

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