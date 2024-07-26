Суд встал на сторону бизнесмена Ильи Трабера в деле против испанского прокурора. Моральную компенсацию оценили в миллион

Дзержинский районный суд удовлетворил иск Ильи Трабера о защите чести и достоинства к испанскому прокурору Хосе Гринде Гонсалесу, расследовавшему долгие годы дело об отмывании денег российскими гражданами в Испании через подставные компании. Об этом 26 июля рассказали «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. «Суд обязал ответчика опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. Также суд взыскал в пользу Трабера компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей», — сообщила «Фонтанке» Дарья Лебедева, руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга. По ее словам, суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь и достоинство истца сведения, которые ответчик сообщил испанскому журналисту Карлосу Энрике Байо и которые впоследствии были опубликованы.

В основу иска лёг материал в испанском издании Publico, в котором утверждалось, что Илья Трабер якобы намеревался убить Хосе Гринду Гонсалеса и его семью. Также в статье говорилось о том, что российский бизнесмен якобы является партнером и сообщником Геннадия Петрова, которого в Испании вместе с Александром Малышевым называли лидерами «одной из самых значительных мафиозных организаций в мире», пишет «Ъ». Этой статьей вдохновился сайт «Агентство Бизнес Новостей (АБН)», который выпустил материал со ссылкой на интервью прокурора. В 2021 году Дзержинский райсуд Петербурга обязал удалить из публикации персональные данные бизнесмена и опубликовать опровержение.

В эксклюзивном интервью «Фонтанке» Илья Трабер признался, что в этом материале был «аккумулирован весь негатив», который можно было найти о нем в прессе. Кроме того, российские журналисты сослались на испанского коллегу, который «распечатал интервью прокурора Испании». Бизнесмен попытался привлечь к ответственности за клевету прокурора и журналистов, но испанским судом ему было отказано. «Они отказали мне в иске по клевете против прокурора, который заявил, что я собираюсь убить его и его семью. Они сказали, что это не является клеветой», — заявил Илья Трабер.

Прокуратура Испании ещё в 1996 году получила информацию о том, что предположительно выходцы из РФ создали в Испании схему по отмыванию денег. В 2008 году в ходе так называемой операции «Тройка» были задержаны около 20 человек, якобы принадлежавших к «русской мафии», 11 из которых имели российские паспорта. Прокуроры предполагали, что лидеры «малышевской» группировки, которые отбыли наказание в России и перебрались в Испанию, при участии других лиц создали в Испании ряд компаний, на которые оформляли недвижимость, уточняет РИА Новости.