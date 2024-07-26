Казахский билетный сервис Ticketon расторг соглашение о партнерстве с «Яндекс Афишей»

Билетный сервис Ticketon, который является крупнейшим в Казахстане, и российский сервис по продаже онлайн-билетов «Яндекс Афиша» прервали партнерство. Об этом 26 июля сообщает РБК со ссылкой на источник на медиарынке.
Также информацию подтвердили в обоих сервисах. «Яндекс Афиша» начала работать в Казахстане в 2022 году. По версии одной из сторон, соглашение между «Яндексом» и Ticketon подразумевало, что российской компании предоставляется база мероприятий, но за это «Яндекс Афиша» не имела право продавать билеты без казахского сервиса. После двух лет работы «Яндекс» начал вести деятельность самостоятельно и озвучил свои планы, согласно которым собирался продолжать это делать без участия Ticketon.
Партнерство двух компаний обсуждалось еще в 2018 году, но тогда «Яндекс Афиша» не согласилась на предполагаемые условия. В 2021-м начались повторные переговоры, и в марте 2022 года соглашение подписали. «Предложение для «Яндекс Афиши» звучало так же: мы вам даем весь контент Ticketon, вы не работаете с организаторами и объектами напрямую», — отметил создатель Ticketon и концертного агентства Jam Константин Горожанкин.
Он уточнил, что российская компания долгое время соблюдала договоренности, но некоторые нарушения все-таки были. В качестве примера создатель казахского сервиса приводит то, что «Яндекс» стал партнером Park Live, который пройдет 6–8 сентября в Алматы на Первомайских прудах. Об этом в Ticketon узнали из новостей. «Мы инициировали переговоры, предупреждали о нарушении договоренностей, но они считали иначе. Затем «Яндекс Афиша» запустила продажу тура группы 30 Seconds to Mars в наших городах, опять же без Ticketon», — сказал Горожанкин. Переговоры не увенчались успехом.
12 июня казахский сервис направил «Яндекс Афише» письмо о расторжении договора. Ticketon предложил «Яндексу» создать новое соглашение, но российская компания отказалась. «<...> с 12 июля мы закрыли для «Яндекс Афиши» возможность продавать наши билеты», — сообщил создатель Ticketon.
В «Яндекс Афише» РБК не рассказали никаких подробностей произошедшего. Только подтвердили факт расторжения договора. «Детали коммерческих взаимоотношений не раскрываем», — уточнили в российском сервисе.