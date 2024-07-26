Казахский билетный сервис Ticketon расторг соглашение о партнерстве с «Яндекс Афишей»

Билетный сервис Ticketon, который является крупнейшим в Казахстане, и российский сервис по продаже онлайн-билетов «Яндекс Афиша» прервали партнерство. Об этом 26 июля сообщает РБК со ссылкой на источник на медиарынке.

Также информацию подтвердили в обоих сервисах. «Яндекс Афиша» начала работать в Казахстане в 2022 году. По версии одной из сторон, соглашение между «Яндексом» и Ticketon подразумевало, что российской компании предоставляется база мероприятий, но за это «Яндекс Афиша» не имела право продавать билеты без казахского сервиса. После двух лет работы «Яндекс» начал вести деятельность самостоятельно и озвучил свои планы, согласно которым собирался продолжать это делать без участия Ticketon.