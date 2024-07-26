Пожилой таксист расстрелял пассажира из-за ссоры недалеко от аэропорта в Москве

На севере Москвы водитель такси открыл стрельбу по пассажиру после ДТП на Международном шоссе. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы 26 июля.
Дорожный инцидент произошел накануне. Во время перепалки 68-летний водитель не справился с управлением и врезался в отбойник. После он сделал несколько выстрелов из травматического пистолета в область головы 45-летнего пассажира.
Как сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на источник, пострадавшим оказался тоже таксист, он подсел в машину к коллеге, где у них разгорелся конфликт из-за парковки.
Судя по кадрам салона автомобиля, на пассажирском переднем сиденье заметны следы крови.
«Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в покушении на убийство пассажира такси», — говорится в сообщении пресс-службы столичного СК.