В Курской области беспилотник атаковал промышленное предприятие

Украинские беспилотники атаковали два района Курской области в ночь на 26 июля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
В посёлке Горшечное Горшеченского района дрон атаковал недействующее предприятие. Никто из жителей не пострадал. В нескольких домах осколками повреждены заборы и выбиты окна.
В селе Любимовка Большесолдатского района беспилотник ударил по хлебоприёмному пункту на территории промышленного предприятия. Никто из работников не пострадал.