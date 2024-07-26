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    В Курской области беспилотник атаковал промышленное предприятие

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    Украинские беспилотники атаковали два района Курской области в ночь на 26 июля. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

    В посёлке Горшечное Горшеченского района дрон атаковал недействующее предприятие. Никто из жителей не пострадал. В нескольких домах осколками повреждены заборы и выбиты окна.

    В селе Любимовка Большесолдатского района беспилотник ударил по хлебоприёмному пункту на территории промышленного предприятия. Никто из работников не пострадал.

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