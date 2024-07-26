Девятиклассник погиб под окнами высотки на севере Петербурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства несовершеннолетнего после гибели школьника в Приморском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 июля.



Экстренные службы к 16-этажке в Коломягах вызвали накануне в начале пятого утра, увидев неподвижного юношу под окнами дома. Прибывшим медикам оставалось констатировать смерть.

Погибшим оказался 16-летний девятиклассник, который жил в том же доме. Его следы искали на общих балконах.

По предварительной информации, подросток рос в полной семье и не состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних. Специалистам психоневрологических диспансеров он также не знаком. Что предшествовало гибели школьника, выясняют сотрудники правоохранительных органов.