Петербурженка нашла труп в багажнике своей машины

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом житель Приморского района Петербурга оказался мёртвым в машине жены.



О гибели супруга жительница четырёхэтажки на Белоостровской улице сообщила в полицию накануне в девятом часу вечера после того, как заглянула в багажник своего Hyundai Elantra, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 июля.

По предварительным данным, криминалисты отметили синяки и гематомы на теле мужчины. До 49-летия ему оставалось чуть больше месяца. Жизнь была богата на события: за последние четверть века мужчину привлекали к ответственности за умышленное повреждение имущества, кражу, разбой, угон, наркотики, оскорбление религиозных чувств и представителя власти.