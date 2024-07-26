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    Петербурженка нашла труп в багажнике своей машины

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    Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каким образом житель Приморского района Петербурга оказался мёртвым в машине жены.

    О гибели супруга жительница четырёхэтажки на Белоостровской улице сообщила в полицию накануне в девятом часу вечера после того, как заглянула в багажник своего Hyundai Elantra, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 26 июля.

    По предварительным данным, криминалисты отметили синяки и гематомы на теле мужчины. До 49-летия ему оставалось чуть больше месяца. Жизнь была богата на события: за последние четверть века мужчину привлекали к ответственности за умышленное повреждение имущества, кражу, разбой, угон, наркотики, оскорбление религиозных чувств и представителя власти.

    24 июля он не явился на заседание в районном суде, слушающем его дело по статье 264.1 УК — «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». По предварительной информации, ноябрьской ночью он попался сотрудникам ДПС без прав и пьяным за рулём машины жены.

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