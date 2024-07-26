    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 19

    0 м/с, штиль

    759мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.41eur93.17

    РЖД запустили новую опцию, которая поможет купить билеты на южные направления

    2575
    4 комментария

    Новую опцию пересадки на разные места внутри поезда ввели РЖД для желающих добраться на юг при отсутствии билетов на полный маршрут. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба компании.

    Онлайн-сервис предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути, причем как в вагонах одного, так и разных классов обслуживания, говорится в сообщении компании.

    Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут — чтобы пассажир успел перейти на новое место. Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением «Пересадка внутри поезда».

    Первоначально данная опция будет доступна в поездах Москва — Кисловодск, Москва — Адлер, Москва — Анапа, Москва — Новороссийск.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close