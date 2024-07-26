РЖД запустили новую опцию, которая поможет купить билеты на южные направления

Новую опцию пересадки на разные места внутри поезда ввели РЖД для желающих добраться на юг при отсутствии билетов на полный маршрут. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба компании.



Онлайн-сервис предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути, причем как в вагонах одного, так и разных классов обслуживания, говорится в сообщении компании.



Обязательным условием является длительность стоянки поезда на станции не менее 5 минут — чтобы пассажир успел перейти на новое место. Найденные варианты будут отмечены специальным предупреждением «Пересадка внутри поезда».

