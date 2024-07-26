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    МВД опровергло информацию о забаррикадировавшихся в квартире в Каспийске

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    Несколько человек оказались задержаны при проверке информации об угрозах взрывом в жилом доме в Каспийске. Оперативные мероприятия завершены. Об этом 25 июля сообщили в Telegram-канале руководителя пресс-службы МВД Дагестана.

    Вечером в четверг в Сети появилась информация о том, что в Каспийске неизвестные забаррикадировались в жилом доме и пригрозили его взорвать.

    «Распространяемая в социальных сетях информация <…> не соответствует действительности. Задержанные есть», - говорится в сообщении.

    Оперативные мероприятия по несколькими адресам завершены, общественный порядок не нарушен, добавили в ведомстве.

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