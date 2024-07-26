    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    0 м/с, штиль

    758мм

    72%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd85.41eur93.17

    Приставы взыскивают 64 млн рублей с бывшего мужа Пелагеи Телегина

    840
    2 комментария

    Судебные приставы завели исполнительное производство по взысканию долгов на более 64 млн рублей с бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина. Это следует из банка данных ФССП России на 26 июля.

    Согласно записи, исполнительное производство заведено по взысканию «имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Это более 59,6 млн рублей.

    «Исполнительский сбор: 5158055.24 руб», - указано ниже.

    В мае текущего года в соцсетях омского хоккейного клуба «Авангард» сообщили, что Иван Телегин покинул клуб после трех лет в составе команды «Ястребы».

    В 2019 году Пелагея официально заявила о разводе с Иваном Телегиным.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close