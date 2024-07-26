Приставы взыскивают 64 млн рублей с бывшего мужа Пелагеи Телегина

Судебные приставы завели исполнительное производство по взысканию долгов на более 64 млн рублей с бывшего мужа певицы Пелагеи, хоккеиста Ивана Телегина. Это следует из банка данных ФССП России на 26 июля.



Согласно записи, исполнительное производство заведено по взысканию «имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Это более 59,6 млн рублей.

«Исполнительский сбор: 5158055.24 руб», - указано ниже.

В мае текущего года в соцсетях омского хоккейного клуба «Авангард» сообщили, что Иван Телегин покинул клуб после трех лет в составе команды «Ястребы».