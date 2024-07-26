В Замбии освободили под залог задержанного за попытку вывоза валюты ящиками россиянина

В Замбии были освобождены судом под залог россиянин и гражданин США, задержанные при попытке вывоза крупной партии валюты четырех африканских стран. Об этом 25 июля сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на пресс-секретаря комиссии по борьбе с оборотом наркотиков Замбии Алана Тамба.

Имена мужчин не раскрываются, средства они пытались вывезти в ящиках во время перелета в Калифорнию в начале июля. Правоохранителям пассажиры заявили, что валюту перевозили для дальнейшей продажи бонистам.

По данным местных властей, мужчины вывозили деньги мелкими купюрами для изготовления фальшивых долларов и евро за счет снятия верхнего слоя краски. Так, размеры купюр номиналом в 20 и 50 квач соответствуют $100 и €500.