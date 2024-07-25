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    Девочка-подросток сломала обе ноги, сбегая из полицейского участка в Петербурге

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    7 комментариев

    Девочка-подросток попала в больницу с переломом обоих ног, пытаясь сбежать из отдела полиции в Красногвардейском районе Петербурга. 15-летняя гражданка Узбекистана вышла через окно.

    Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 25 июля, накануне девочка сама пришла в участок и рассказала, что ушла из дома. В беседе с инспектором по делам несовершеннолетних она призналась, что причиной стал запрет родителей общаться с парнем из игрового интернет-сервиса.

    Мать девочки, работающую посудомойкой в продуктовом магазине, незамедлительно вызвали в отдел. В это время подросток, находясь в кабинете на 2 этаже, попросила воды, а когда инспектор вышла, попыталась убежать: открыла окно и выпрыгнула. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с переломами обоих ног в состоянии средней степени тяжести.

    Как выяснилось, подросток уже 2 года живет в России с родителями, но нигде не учится, имея за плечами 6 классов образования на родине. В отношении прибывшей матери полицейские составили административный протокол за ненадлежащее воспитание дочери, а также за нарушение миграционного законодательства. При этом работающий сварщиком отец девочки находится в городе законно.

    Начата проверка условий жизни и воспитания несовершеннолетней.

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    Комментарии 7

    avtech26 Июл 2024 в 00:04
    депортация
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