Девочка-подросток сломала обе ноги, сбегая из полицейского участка в Петербурге

Девочка-подросток попала в больницу с переломом обоих ног, пытаясь сбежать из отдела полиции в Красногвардейском районе Петербурга. 15-летняя гражданка Узбекистана вышла через окно.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 25 июля, накануне девочка сама пришла в участок и рассказала, что ушла из дома. В беседе с инспектором по делам несовершеннолетних она призналась, что причиной стал запрет родителей общаться с парнем из игрового интернет-сервиса.

Мать девочки, работающую посудомойкой в продуктовом магазине, незамедлительно вызвали в отдел. В это время подросток, находясь в кабинете на 2 этаже, попросила воды, а когда инспектор вышла, попыталась убежать: открыла окно и выпрыгнула. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшую с переломами обоих ног в состоянии средней степени тяжести.