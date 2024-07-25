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    Работник химического предприятия в Невском районе обжегся так, что попал в шоковую реанимацию

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    Мужчина госпитализирован с 80% ожогами тела с химического предприятия в Невском районе Петербурга. ЧП могло произойти при открытии цистерны на рабочем месте. Подробности стали известны «Фонтанке» 25 июля.

    По предварительным данным, несчастный случай произошел около 11:30 на улице Латышских Стрелков, 29. Во время смены 43-летний мужчина обжегся и упал.

    Состояние пострадавшего прибывшие медики оценили как крайне тяжелое. У него диагностировали кататравму, травму груди, термические ожоги головы, шеи, туловища и конечностей, ожоговый шок.

    Как рассказали близкие мужчины, о произошедшем им стало известно от знакомых, предприятие с ними так и не связалось. «Он 20 лет там работает, технический руководитель, у него есть подчиненные. На следующей неделе у него была запланирована поездка в отпуск», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

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