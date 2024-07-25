В Индии родился ребенок с двумя лицами и двумя парами рук и ног

Младенец с четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя лицами родился в Индии и прожил порядка пяти часов. Об этом 25 июля пишет Daily Mail.

Отмечается, что аномалия очень редкая и у нее даже нет названия. Это произошло из-за того, что срослись два плода. Руки и ноги были недоразвиты и торчали буквально из живота второго ребенка.

Долго прожить родившийся не мог, он умер примерно через пять часов.

Ребенок также с двумя парами конечностей родился в Индии в середине января. Его рождение назвали чудом, как воплощение бога Вишну.