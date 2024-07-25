Клещи покусали более 700 петербуржцев за неделю. Три человека заразились энцефалитом

В Петербурге вновь выросло число пострадавших от укусов клещей. За прошедшую неделю в больницы обратились 744 петербуржца, а неделей ранее зарегистрировали 560 случаев присасывания насекомого. Об этом 11 июля сообщило городское управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

В период с 18 по 24 июля клещи покусали 744 человека, среди которых 133 ребенка. Всего в черте города зафиксировали 104 случая присасывания насекомого. При этом наиболее опасными районами стали Курортный — 38 случаев, Приморский — 15, а также Выборгский, Пушкинский и Петродворцовый — по 10 случаев.