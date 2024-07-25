Клещи покусали более 700 петербуржцев за неделю. Три человека заразились энцефалитом

В Петербурге вновь выросло число пострадавших от укусов клещей. За прошедшую неделю в больницы обратились 744 петербуржца, а неделей ранее зарегистрировали 560 случаев присасывания насекомого. Об этом 11 июля сообщило городское управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
В период с 18 по 24 июля клещи покусали 744 человека, среди которых 133 ребенка. Всего в черте города зафиксировали 104 случая присасывания насекомого. При этом наиболее опасными районами стали Курортный — 38 случаев, Приморский — 15, а также Выборгский, Пушкинский и Петродворцовый — по 10 случаев.
Среди петербуржцев, которых покусали клещи, обнаружили трех человек, заразившихся энцефалитом, и 18 — боррелиозом.
В качестве профилактики против энцефалита продолжается вакцинация горожан. Так, за семь дней привили 170 человек — в том числе 133 ребенка. В Роспотребнадзоре напоминают: «Завершить весь прививочный курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда на неблагополучную территорию».
Помимо этого петербуржцев призывают надевать одежду светлых тонов, а также закрытую обувь на прогулки в леса и парки. При этом нельзя забывать об осмотре тела по прибытии домой.