В жару хочется только одного. Посмотрите, как спасаются от зноя мартышки Ленинградского зоопарка

Летний зной в Петербурге оказался непростым испытанием не только для людей, но и для животных. Одно из спасительных средств для своих подопечных 25 июля показал Ленинградский зоопарк.



«Рацион у мартышек Шмидта и вандеру схож. В знойную погоду они предпочитают есть листву. Зелень в этот период становится не только важным источником питательных веществ, но и способом утолить жажду»,— отметили в зоопарке.

