В жару хочется только одного. Посмотрите, как спасаются от зноя мартышки Ленинградского зоопарка

Ленинградский зоопарк / telegram
Летний зной в Петербурге оказался непростым испытанием не только для людей, но и для животных. Одно из спасительных средств для своих подопечных 25 июля показал Ленинградский зоопарк.
«Рацион у мартышек Шмидта и вандеру схож. В знойную погоду они предпочитают есть листву. Зелень в этот период становится не только важным источником питательных веществ, но и способом утолить жажду»,— отметили в зоопарке.
Если в дикой природе обитающие в тропических влажных вечнозеленых лесах приматы в жаркую погоду в качестве источника влаги и питания используют листья фикуса, акации и альбиции, в Ленинградском зоопарке для них приготовили адаптированный вариант. Заботливые киперы предложили вандеру листья ивы и малины, а для мартышек Шмидта - листья березы.