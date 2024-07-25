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    В жару хочется только одного. Посмотрите, как спасаются от зноя мартышки Ленинградского зоопарка

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    Ленинградский зоопарк / telegram

    Летний зной в Петербурге оказался непростым испытанием не только для людей, но и для животных. Одно из спасительных средств для своих подопечных 25 июля показал Ленинградский зоопарк.

    «Рацион у мартышек Шмидта и вандеру схож. В знойную погоду они предпочитают есть листву. Зелень в этот период становится не только важным источником питательных веществ, но и способом утолить жажду»,— отметили в зоопарке.

    Если в дикой природе обитающие в тропических влажных вечнозеленых лесах приматы в жаркую погоду в качестве источника влаги и питания используют листья фикуса, акации и альбиции, в Ленинградском зоопарке для них приготовили адаптированный вариант. Заботливые киперы предложили вандеру листья ивы и малины, а для мартышек Шмидта - листья березы.

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