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    Новая начальная школа на Пулковском шоссе получила разрешение на ввод в эксплуатацию

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    Завершилось строительство начальной школы в Московском районе, на Пулковском шоссе. Как сообщили в холдинге «РСТИ», получено разрешение на ввод учебного учреждения в эксплуатацию.

    Построенное здание имеет общую площадь 8 613 кв. м и рассчитано на 200 учеников. В школе расположены компьютерные классы, кабинеты для занятия творчеством, бассейн, физкультурный зал, столовая. На территории обустроены игровые площадки.

    Фото: предоставлено пресс-службой холдинга «РСТИ»
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    Холдинг «РСТИ» безвозмездно передаст школу городу и таким образом внесет вклад в развитие социальной инфраструктуры Московского района, где, в частности, компания сейчас реализует проект жилого комплекса Cube, расположенного на Кубинской улице.

    Фото: предоставлено пресс-службой холдинга «РСТИ»

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