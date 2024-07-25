Новая начальная школа на Пулковском шоссе получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Завершилось строительство начальной школы в Московском районе, на Пулковском шоссе. Как сообщили в холдинге «РСТИ», получено разрешение на ввод учебного учреждения в эксплуатацию.

Построенное здание имеет общую площадь 8 613 кв. м и рассчитано на 200 учеников. В школе расположены компьютерные классы, кабинеты для занятия творчеством, бассейн, физкультурный зал, столовая. На территории обустроены игровые площадки.