В Пушкинском районе построят новую поликлинику

Новая поликлиника появится в Пушкинском районе в рамках проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах». Как рассказали в компании-застройщике «Терминал-Ресурс», сейчас ведется строительство детского отделения, а в 2025 году начнется строительство взрослого.

Сейчас в районе уже сданы 23 жилых комплекса, в них проживают более 13 тыс. человек.

— Сначала в рамках проекта были предусмотрены кабинеты врачей общей практики во встроенном помещении, — говорит заместитель генерального директора по развитию специализированного застройщика «Терминал-Ресурс» Галина Пилипенко. — Со временем стало очевидно: для такого масштабного проекта необходима своя поликлиника. По просьбе администрации Пушкинского района и навстречу пожеланиям жителей принято решение построить отдельный амбулаторно-поликлинический комплекс.

