В Пушкинском районе построят новую поликлинику

Новая поликлиника появится в Пушкинском районе в рамках проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах». Как рассказали в компании-застройщике «Терминал-Ресурс», сейчас ведется строительство детского отделения, а в 2025 году начнется строительство взрослого.
Сейчас в районе уже сданы 23 жилых комплекса, в них проживают более 13 тыс. человек.
— Сначала в рамках проекта были предусмотрены кабинеты врачей общей практики во встроенном помещении, — говорит заместитель генерального директора по развитию специализированного застройщика «Терминал-Ресурс» Галина Пилипенко. — Со временем стало очевидно: для такого масштабного проекта необходима своя поликлиника. По просьбе администрации Пушкинского района и навстречу пожеланиям жителей принято решение построить отдельный амбулаторно-поликлинический комплекс.
Медучреждение возводится за счёт собственных средств компании «Терминал-Ресурс» и в дальнейшем будет передано в дар городу. Под поликлинику выделен участок площадью 10 тыс. кв. м. В марте 2024 года началось строительство детского отделения. В соответствии с графиком, первый объект должен быть готов в марте 2025 года. В данный момент выполнены монолитные работы, установлены перегородки, ведётся монтаж кровли и работы по устройству инженерных сетей. Следом за детским начнётся строительство отделения и для взрослых. Сейчас на территории жилого комплекса работают частный многопрофильный медицинский центр, аптеки и медицинские лаборатории.