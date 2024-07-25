Россиянина обязали вернуть на родину детей, получивших политическое убежище в Финляндии

Верховный суд требует от переехавшего в Финляндию россиянина вернуть детей в РФ, несмотря на то что им дали политическое убежище. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает издание Yle.

Верховный суд обязал россиянина вернуть детей обратно в страну, несмотря на то что они ещё два года назад получили политическое убежище в Финляндии. В связи с этим Европейский суд по правам человека потребовал разъяснений от финского правительства.

В 2022 году после начала спецоперации гражданин России уехал в Финляндию вместе с детьми, которым на тот момент было 9 и 11 лет. Он подал заявление на политическое убежище примерно за неделю до того, как президент РФ объявил частичную мобилизацию в конце сентября.