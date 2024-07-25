Россиянина обязали вернуть на родину детей, получивших политическое убежище в Финляндии

Верховный суд требует от переехавшего в Финляндию россиянина вернуть детей в РФ, несмотря на то что им дали политическое убежище. Об этом в четверг, 25 июля, сообщает издание Yle.
Верховный суд обязал россиянина вернуть детей обратно в страну, несмотря на то что они ещё два года назад получили политическое убежище в Финляндии. В связи с этим Европейский суд по правам человека потребовал разъяснений от финского правительства.
В 2022 году после начала спецоперации гражданин России уехал в Финляндию вместе с детьми, которым на тот момент было 9 и 11 лет. Он подал заявление на политическое убежище примерно за неделю до того, как президент РФ объявил частичную мобилизацию в конце сентября.
Причиной переезда в Финляндию стала политическая ситуация в России. Как отмечает адвокат гражданина РФ Харри Невала, мужчина опасался того, что его отправят в места боевых действий на территории Украины. Кроме того, по словам россиянина, он также хотел, чтобы его дети «избежали обучения, направленного на промывание мозгов».
Отцу удалось вывезти детей из России в Финляндию, но он сделал это без разрешения их матери. В связи с этим женщина обратилась в финский суд с просьбой вернуть детей, ссылаясь на Гаагскую конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Так, начались разбирательства.
В 2023 году Хельсинкский надворный суд отклонил поданное требование матери. Тем не менее в сентябре того же года Верховный суд предписал вернуть детей женщине. При этом оба ребенка были против этого.
Затем россиянин обратился в Верховный суд с просьбой о дополнительной апелляции после объявленного решения, однако получил отказ.
Позже, в декабре 2023 года, миграционная служба Migri предоставила отцу и детям статус беженцев. В связи с этим россиянин попросил Верховный суд пересмотреть решение, но и это не дало своих плодов. В 2024 году суд заявил, что изменение его решения требует более весомых оснований, чем статус беженцев, который у детей связан именно с положением отца. Так, по словам адвоката россиянина, соответствующие службы уже начали готовить отправку детей на родину.
Мужчина обратился в Европейский суд по правам человека с требованием пересмотреть решение Верховного суда. ЕСПЧ, в свою очередь, потребовал разъяснений от финского правительства и приостановил исполнение решения Верховного суда на время рассмотрения дела.