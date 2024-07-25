В Госдуме хотят упростить согласование ремонта в домах-памятниках

В России могут упростить согласование в домах-памятниках ремонтных работ, которые не затрагивают предметы охраны. Соответствующий законопроект группы депутатов и сенаторов был накануне внесен на рассмотрение в Госдуму. «Проект федерального закона направлен на упрощение порядка проведения работ по содержанию объектов культурного наследия, не затрагивающих их предмет охраны, что позволит владельцам памятников истории и культуры существенно сократить финансовые и временные затраты на проведение таких работ», — говорится в тексте пояснительной записки.

В перечне работ, которые можно будет выполнять с согласованием по упрощенной процедуре, входит ремонт:



— инженерных систем, водоснабжения, систем пожарной сигнализации, средств видеонаблюдения,

— ремонт или замена лифта,

— локальный ремонт покрытий стен, полов, потолков и лестниц, повреждений штукатурного и красочного слоев,

— водосточной системы,

— помещений в многоквартирных домах, оконных и дверных заполнений,

— установка внешних блоков кондиционеров на дворовых фасадах.