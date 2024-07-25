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    В Госдуме хотят упростить согласование ремонта в домах-памятниках

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    В России могут упростить согласование в домах-памятниках ремонтных работ, которые не затрагивают предметы охраны. Соответствующий законопроект группы депутатов и сенаторов был накануне внесен на рассмотрение в Госдуму.

    «Проект федерального закона направлен на упрощение порядка проведения работ по содержанию объектов культурного наследия, не затрагивающих их предмет охраны, что позволит владельцам памятников истории и культуры существенно сократить финансовые и временные затраты на проведение таких работ», — говорится в тексте пояснительной записки.

    В перечне работ, которые можно будет выполнять с согласованием по упрощенной процедуре, входит ремонт:

    — инженерных систем, водоснабжения, систем пожарной сигнализации, средств видеонаблюдения,
    — ремонт или замена лифта,
    — локальный ремонт покрытий стен, полов, потолков и лестниц, повреждений штукатурного и красочного слоев,
    — водосточной системы,
    — помещений в многоквартирных домах, оконных и дверных заполнений,
    — установка внешних блоков кондиционеров на дворовых фасадах.

    В парках и садах со статусом памятника также упрощенно можно ремонтировать дорожки, отмостки и пандусы, проводить ямочный ремонт покрытий, ремонтировать детские, спортивные и хозяйственные площадки и так далее.

    Упрощенная процедура подразумевает, что работы не нужно будет согласовывать как работы по сохранению объекта культурного наследия, для которых, в том числе, требуется проведение историко-культурной экспертизы.

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