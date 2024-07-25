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    Румыния заявила об обнаружении обломков БПЛА «Герань» на своей территории

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    Румыния заявила об обнаружении на территории своей страны обломков российского беспилотника «Герань». Их якобы нашли в районе деревни Плауру, граничащей с Украиной через реку Дунай, сообщает 25 июля министерство обороны Румынии на своем официальном сайте.

    Ведомство страны усилило наблюдение за территорией уезда Тулча. В ночь с 24 по 25 июля за воздушной обстановкой Румынии следили военные самолеты. Около двух ночи жителям уезда отправили оповещение о чрезвычайной ситуации в регионе. Сейчас Минобороны Румынии продолжает следить за обстановкой в окрестностях.

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