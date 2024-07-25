Тонны незаконной черной икры и крабов хотели продать в Петербурге. Задержанным грозит до восьми лет

Более 2,5 тонны немаркированной рыбной продукции обнаружены на складах и в жилом помещении в Петербурге. У подозреваемых изъяты значительные объемы черной икры, клешней краба и мидий, сообщает 25 июля пресс-служба городской Росгвардии.
ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
Как рассказали в петербургском ГСУ СК, местные жители, действующие от имени ИП, приобрели не менее 500 граммов незаконно добытой черной икры для ее дальнейшей продажи. Приобретенную икру соучастники незаконно хранили и там же ей торговали в помещении магазина на проспекте Непокоренных. 25 января этого года в ходе операции Пограничного управления ФСБ один из фигурантов продал полкило черной икры на 17 тысяч рублей.
Накануне силовики нагрянули с обысками по местам жительства фигурантов, в магазин, где продавалась рыбная продукция, а также на склад на рынке. Всего удалось обнаружить более 2,5 тонны немаркированной рыбной продукции, черной икры, клешней краба, мидий.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной продаже дериватов (производных) особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ. Максимальное наказание по этой статье — восемь лет лишения свободы.
Подозреваемые задержаны. Изъятая продукция будет отправлена на ихтиологическую экспертизу, расследование продолжается.