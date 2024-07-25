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    Депрессия, разочарование, страх. Экс-глава петербургского «Росгранстроя» настрадался из-за уголовного преследования

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    Петроградский районный суд рассмотрел иск экс-главы петербургского «Росгранстроя» Игоря Авдеева к Минфину о взыскании компенсации морального вреда. Бывший топ-менеджер просил денег за страдания от незаконного уголовного преследования. Два года назад в суде не устояло обвинение его в нецелевом расходовании бюджетных средств. Уголовное преследование длилось более двух лет, это привело к неприятным последствиям. К каким — сообщает 25 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Истец указал, что возбуждение уголовного дела, избрание меры пресечения и длительное расследование привело к депрессии и проблемам в личной жизни. Авдеев испытал чувства разочарования, страха за себя и своих близких, за будущее. Мужчина просил взыскать с Минфина 700 тысяч рублей морального вреда и 30 тысяч — за адвоката.

    Авдеева задержали в 2019 году, уголовное дело было возбуждено по факту формально выполненных работ по добыче подземных вод для МАПП (Торфяновка, Вяртсиля, Люття и Суоперя). Фигуранту грозило до 12 лет лишения свободы, однако в суде обвинение доказать свою позицию не смогло. Авдеева признали невиновным с правом на реабилитацию.

    Суд признал иск обоснованным, но отметил, что доказательств наступления особо тяжких последствий вследствие незаконного преследования Авдеев не предоставил. В результате суд взыскал с Минфина компенсацию в размере 100 тысяч рублей и расходы на юриста в полном объеме.

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