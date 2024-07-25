Депрессия, разочарование, страх. Экс-глава петербургского «Росгранстроя» настрадался из-за уголовного преследования

Петроградский районный суд рассмотрел иск экс-главы петербургского «Росгранстроя» Игоря Авдеева к Минфину о взыскании компенсации морального вреда. Бывший топ-менеджер просил денег за страдания от незаконного уголовного преследования. Два года назад в суде не устояло обвинение его в нецелевом расходовании бюджетных средств. Уголовное преследование длилось более двух лет, это привело к неприятным последствиям. К каким — сообщает 25 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Истец указал, что возбуждение уголовного дела, избрание меры пресечения и длительное расследование привело к депрессии и проблемам в личной жизни. Авдеев испытал чувства разочарования, страха за себя и своих близких, за будущее. Мужчина просил взыскать с Минфина 700 тысяч рублей морального вреда и 30 тысяч — за адвоката.

