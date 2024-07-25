Водителя будут судить за пьяное ДТП в Пулково. Пешеход получил тяжёлые травмы

Житель Петербурга ответит перед судом за наезд на пешехода в зоне прилётов аэропорта. По версии следствия, за руль он сел пьяным. Об этом 25 июля сообщает городская прокуратура.
Авария произошла 12 сентября прошлого года, когда 48-летний водитель KIA K5 заехал на территорию зоны прилётов Пулково через проезд, который предназначен для автобусов и такси. Согласно материалам дела, мужчина совершил манёвр по ошибке, при этом автомобилем он управлял в нетрезвом состоянии.
Попытка выехать задним ходом обернулась наездом на 61-летнего пешехода. Причинённый ему вред сочли тяжким.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о пьяном нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Материалы направлены в Московский райсуд для рассмотрения по существу.