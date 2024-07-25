    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, ю-з

    759мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd86.55eur94.38

    В Петербург идут обещанные +30 градусов. Серьезных дождей не ожидается

    990
    3 комментария

    В Северную столицу идет обещанная жара. Сегодня в Петербург должны прийти +30 градусов. О том, что еще ждать от погоды в ближайшие дни рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

    «Температура воздуха в Санкт-Петербурге уже достигла +28 гр. и медленно продолжает повышаться. Рассчитать сейчас точно, сколько будет в городе очень сложно, но рассчитываем на приближение к +30 гр.», — уточнил Колесов.

    При этом атмосферное давление слабо понижается, «с запада и востока находятся линии неустойчивости». Из-за них образуются облака и кратковременные дожди.

    В пятницу, 25 июля, сохранятся те же 30 градусов. Около Невской губы будет прохладнее, а днем ожидается облачность, которая может принести небольшие осадки.

    Жара в городе будет стоять два дня. В это время следует пить больше воды, не находиться слишком долго на солнце, а также следить, чтобы не напекло голову. В МЧС в связи с жаркой погодой выпустили предупреждение.

    «Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 25 июля в Санкт-Петербурге ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов», — уточнили в министерстве.

    Из-за жары до 26 июля Ладожский мост не будут разводить днем. Об этом 25 июля сообщили в Комитете по транспорту Ленобласти. Там напомнили, что мост не разводят при температуре выше 25 градусов.

    «Но ночью, когда воздух охлаждается, движение по трассе «Кола» будет временно приостановлено. Так, с 00:00 до 01:00 26 июля планируется разводка моста для прохода яхты «Nostromo»», — уточнили в комитете.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЖараПогодаМЧСПетербургУхудшение погодных условий
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close