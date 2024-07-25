В Петербург идут обещанные +30 градусов. Серьезных дождей не ожидается

В Северную столицу идет обещанная жара. Сегодня в Петербург должны прийти +30 градусов. О том, что еще ждать от погоды в ближайшие дни рассказал главный синоптик города Александр Колесов.



«Температура воздуха в Санкт-Петербурге уже достигла +28 гр. и медленно продолжает повышаться. Рассчитать сейчас точно, сколько будет в городе очень сложно, но рассчитываем на приближение к +30 гр.», — уточнил Колесов.



При этом атмосферное давление слабо понижается, «с запада и востока находятся линии неустойчивости». Из-за них образуются облака и кратковременные дожди.



В пятницу, 25 июля, сохранятся те же 30 градусов. Около Невской губы будет прохладнее, а днем ожидается облачность, которая может принести небольшие осадки.



Жара в городе будет стоять два дня. В это время следует пить больше воды, не находиться слишком долго на солнце, а также следить, чтобы не напекло голову. В МЧС в связи с жаркой погодой выпустили предупреждение.



«Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 25 июля в Санкт-Петербурге ожидается повышение температуры воздуха до +30 градусов», — уточнили в министерстве.



Из-за жары до 26 июля Ладожский мост не будут разводить днем. Об этом 25 июля сообщили в Комитете по транспорту Ленобласти. Там напомнили, что мост не разводят при температуре выше 25 градусов.



«Но ночью, когда воздух охлаждается, движение по трассе «Кола» будет временно приостановлено. Так, с 00:00 до 01:00 26 июля планируется разводка моста для прохода яхты «Nostromo»», — уточнили в комитете.

