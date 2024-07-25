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    Минобороны сообщило о новых командующих ВВС РФ и дальней авиации

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    Новым командующим дальней авиацией, в состав которой входят стратегические ракетоносцы, назначен генерал-майор Сергей Кувалдин. Об этом 24 июля сообщает Минобороны РФ.

    Ранее командовавший дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш назначен командующим Военно-воздушными силами, заместителем главкома Воздушно-космических сил РФ.

    Сергей Кобылаш родился в 1965 году в Одессе. По данным Минобороны РФ, имеет квалификацию летчика-снайпера с общим налетом более 2000 часов. Освоил следующие типы авиационной техники: Л-29, Су-7, Су-17 и Су-25, Су-30, Су-34, Ан-26, Ту-134 и Ту-160.

    Самолеты Дальней авиации ВКС, которой теперь командует Сергей Кувалдин — воздушный компонент российской ядерной триады.

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