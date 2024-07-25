Мебель для всего дома в одном месте? Смотрите новую коллекцию от салонов DУЭТ

Петербургский производитель мебели DУЭТ радует не только стильными кухнями. Недавно салоны представили новую коллекцию корпусной мебели для всего дома .

И это не всё, ведь в рамках коллекции вы можете заказать любую корпусную мебель: разработка индивидуального проекта дизайнерами абсолютно бесплатна*.

Команда DУЭТ и ее продукция уже больше 20 лет известны вниманием к трендам и высоким стандартам качества. Новую коллекцию отличают стильные модели фасадов, использование прочных материалов и функциональные решения, учитывающие индивидуальные запросы клиентов.

Прихожая в нужном именно вам оттенке, со встроенной обувницей, выдвижной штангой и ящиками с доводчиками? Конечно! Гардеробная с эстетичными стеклянными фасадами и интегрированной подсветкой? Без проблем. Шкаф в спальню с зеркальными дверьми и встроенным рабочим столом? А почему бы и нет?

Мебельные фасады коллекции включают десятки оттенков и фактур и рассчитаны на разный бюджет: от экопластика до МДФ в эмали и стеклянных витрин. А внутренняя фурнитура и механизмы — только от проверенных поставщиков, поэтому мебель DУЭТ действительно удобна и служит годами.

Больше фото и информации о новой коллекции можно найти на официальном сайте компании. Там же можно записаться на индивидуальную встречу с дизайнером в салоне или заказать проект мебели и расчет стоимости онлайн.



Адреса трех салонов DУЭТ в Санкт-Петербурге можно посмотреть на сайте в разделе «Контакты». Приходите и создайте дом своей мечты уже сегодня!



*Создание дизайн-проекта подразумевает под собой эскиз без технической информации. Дополнительно не оплачивается. Подробнее ознакомиться с условиями предоставления услуги можно здесь.



Фото предоставлено ООО «Мебельная Мелодия»

