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    Мебель для всего дома в одном месте? Смотрите новую коллекцию от салонов DУЭТ

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    Петербургский производитель мебели DУЭТ радует не только стильными кухнями. Недавно салоны представили новую коллекцию корпусной мебели для всего дома.

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    • Прихожие на любой размер коридора
    • Гардеробные системы на заказ
    • Кровати со встроенной подсветкой
    • Мебель для спальни и детской
    • Подвесные консоли под ТВ
    • Домашние кабинеты

    И это не всё, ведь в рамках коллекции вы можете заказать любую корпусную мебель: разработка индивидуального проекта дизайнерами абсолютно бесплатна*.

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    Команда DУЭТ и ее продукция уже больше 20 лет известны вниманием к трендам и высоким стандартам качества. Новую коллекцию отличают стильные модели фасадов, использование прочных материалов и функциональные решения, учитывающие индивидуальные запросы клиентов.

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    Прихожая в нужном именно вам оттенке, со встроенной обувницей, выдвижной штангой и ящиками с доводчиками? Конечно! Гардеробная с эстетичными стеклянными фасадами и интегрированной подсветкой? Без проблем. Шкаф в спальню с зеркальными дверьми и встроенным рабочим столом? А почему бы и нет?

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    Мебельные фасады коллекции включают десятки оттенков и фактур и рассчитаны на разный бюджет: от экопластика до МДФ в эмали и стеклянных витрин. А внутренняя фурнитура и механизмы — только от проверенных поставщиков, поэтому мебель DУЭТ действительно удобна и служит годами.

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    Больше фото и информации о новой коллекции можно найти на официальном сайте компании. Там же можно записаться на индивидуальную встречу с дизайнером в салоне или заказать проект мебели и расчет стоимости онлайн.

    Адреса трех салонов DУЭТ в Санкт-Петербурге можно посмотреть на сайте в разделе «Контакты». Приходите и создайте дом своей мечты уже сегодня!

    *Создание дизайн-проекта подразумевает под собой эскиз без технической информации. Дополнительно не оплачивается. Подробнее ознакомиться с условиями предоставления услуги можно здесь.

    Фото предоставлено ООО «Мебельная Мелодия»

    ООО «Мебельная Мелодия», ИНН: 4703146924

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