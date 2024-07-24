Электрички в Приозерском направлении идут с задержкой в полчаса

По техническим причинам в сторону Приозерска из Петербурга и обратно электрички идут с задержкой минимум в полчаса. Об этом 24 июля сообщает 47news со ссылкой на Северо-западную пригородную пассажирскую компанию.

Уточняется, что время задержки составляет примерно полчаса, но возможны и более длительные задержки.

«На 19:30 затруднено движение поездов на участке Пери — Васкелово (в сторону области). Поезда следуют медленнее обычного с длительными стоянками на платформах. Возможны опоздания поездов, в т.ч. по обороту от ранее опоздавших», — сообщается на сайте Tutu.ru.