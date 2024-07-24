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    Электрички в Приозерском направлении идут с задержкой в полчаса

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    По техническим причинам в сторону Приозерска из Петербурга и обратно электрички идут с задержкой минимум в полчаса. Об этом 24 июля сообщает 47news со ссылкой на Северо-западную пригородную пассажирскую компанию.

    Уточняется, что время задержки составляет примерно полчаса, но возможны и более длительные задержки.

    «На 19:30 затруднено движение поездов на участке Пери — Васкелово (в сторону области). Поезда следуют медленнее обычного с длительными стоянками на платформах. Возможны опоздания поездов, в т.ч. по обороту от ранее опоздавших», — сообщается на сайте Tutu.ru.

    В чем именно состоит техническая сложность не уточняется.

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