Футбольная сборная Марокко обыграла Аргентину на ОИ-2024. Скандальный матч доиграли спустя два часа после остановки без зрителей

Матч между национальными сборными Аргентины и Марокко на Олимпиаде в Париже 24 июля прервали из-за беспорядков на трибунах. Сборные встретились в первом туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.
Игра началась в 16:00 по московскому времени. На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими. На 51-й минуте Рахими реализовал пенальти, оформив дубль. На 68-й минуте забил аргентинский нападающий Джулиано Симеоне, которому ассистировал защитник Хулио Солер.
Беспорядки начались после гола полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины на 90+16-й минуте матча: судья Гленн Нюберг пошел смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда, а фанаты сборной Марокко прорвались на поле и попытались напасть на аргентинских болельщиков и футболистов, швыряя в них различные предметы. Арбитр увел команды под трибуны, и тут рядом с аргентинскими игроками взорвалась петарда.
Позднее на стадионе было объявлено, чтобы все зрители покинули стадион.
После возобновления матча спустя два часа гол полузащитника сборной Аргентины Кристиана Медины был отменён из-за офсайда у южноамериканской команды.
Завершилась игра победой сборной Марокко (2:1).