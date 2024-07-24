Футбольная сборная Марокко обыграла Аргентину на ОИ-2024. Скандальный матч доиграли спустя два часа после остановки без зрителей

Матч между национальными сборными Аргентины и Марокко на Олимпиаде в Париже 24 июля прервали из-за беспорядков на трибунах. Сборные встретились в первом туре группового этапа олимпийского футбольного турнира.



Игра началась в 16:00 по московскому времени. На 45+2-й минуте счёт открыл нападающий сборной Марокко Суфьян Рахими. На 51-й минуте Рахими реализовал пенальти, оформив дубль. На 68-й минуте забил аргентинский нападающий Джулиано Симеоне, которому ассистировал защитник Хулио Солер.

