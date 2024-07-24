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    Бастрыкин предлагает программу по замене трудовых мигрантов

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    Глава СК Александр Бастрыкин предлагает «план по устранению факторов, угрожающих внутренней стабильности государства». По его мнению, трудовых мигрантов надо заменить россиянами.

    Предложения главы СК приводит его пресс-служба 24 июля. Для начала, сказано в сообщении, надо провести аудит и выяснить, сколько вообще мигрантов нужно, а затем составить дорожную карту по их замещению — «обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий».

    Также предлагается организовать систему, в которой безработные смогут ездить в другие регионы на конкретные объекты, где не хватает рабочих рук, — с официальным трудоустройством, общежитием и так далее.

    Также предлагается обязать работодателей обеспечить трудовых мигрантов жильем, компенсировать им стоимость билетов и создавать некий депозит на случай выдворения. Еще Бастрыкин предлагает ввести персональную ответственность работодателя на случай, если у мигранта будут проблемы с документами.

    Компании, в которых работают россияне, предлагается поощрять, а тех, кто нанимает мигрантов, обложить дополнительным налогом.

    Также в списке написание закона, по которому дети мигрантов обязаны знать русский язык, чтобы попасть в школу.

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