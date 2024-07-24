Бастрыкин предлагает программу по замене трудовых мигрантов

Глава СК Александр Бастрыкин предлагает «план по устранению факторов, угрожающих внутренней стабильности государства». По его мнению, трудовых мигрантов надо заменить россиянами.

Предложения главы СК приводит его пресс-служба 24 июля. Для начала, сказано в сообщении, надо провести аудит и выяснить, сколько вообще мигрантов нужно, а затем составить дорожную карту по их замещению — «обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий».

Также предлагается организовать систему, в которой безработные смогут ездить в другие регионы на конкретные объекты, где не хватает рабочих рук, — с официальным трудоустройством, общежитием и так далее.