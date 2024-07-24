Бастрыкин предлагает программу по замене трудовых мигрантов

Глава СК Александр Бастрыкин предлагает «план по устранению факторов, угрожающих внутренней стабильности государства». По его мнению, трудовых мигрантов надо заменить россиянами.
Предложения главы СК приводит его пресс-служба 24 июля. Для начала, сказано в сообщении, надо провести аудит и выяснить, сколько вообще мигрантов нужно, а затем составить дорожную карту по их замещению — «обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий».
Также предлагается организовать систему, в которой безработные смогут ездить в другие регионы на конкретные объекты, где не хватает рабочих рук, — с официальным трудоустройством, общежитием и так далее.
Также предлагается обязать работодателей обеспечить трудовых мигрантов жильем, компенсировать им стоимость билетов и создавать некий депозит на случай выдворения. Еще Бастрыкин предлагает ввести персональную ответственность работодателя на случай, если у мигранта будут проблемы с документами.
Компании, в которых работают россияне, предлагается поощрять, а тех, кто нанимает мигрантов, обложить дополнительным налогом.
Также в списке написание закона, по которому дети мигрантов обязаны знать русский язык, чтобы попасть в школу.