В Заксе пожаловались на штрафы за благоустройство вокруг ресторанов

Недавно открытый ресторан получил штраф за украшение территории вокруг цветами. Об этом 24 июля в Заксобрании в ходе заседания рабочей группы комитета по инвестициям рассказал совладелец «Теремка» Виталий Свидовский.



Бизнесмен рассказал, что самый наболевший у общепита вопрос — это упрощенная форма договоров на элементы благоустройства вокруг ресторанов.



«Открывая свои рестораны, мы, все предприниматели, хотим не только сделать ресторан красивым, но и все, что окружает его. Поставить какие-то вазоны, скамеечки. Это некоммерческие вещи, никак не связанные с ростом продаж. Это элементы благоустройства. Но по сегодняшним законам мы должны заключать договоры аренды», — констатировал спикер.



Предприниматель рассказал историю: недавно открытый ресторан получил штраф за то, что установил цветы в вазонах. «Мы получаем от глав районов огромное количество предписаний, просьб, предложений о создании программы благоустройства своих ресторанов. При этом приходят органы, которые нас за это штрафуют и демонтируют», — добавил Свидовский.



В ответ врио главы комитета имущественных отношений Сергей Макаров посоветовал получать разрешение на использование земельного участка вместо того, чтобы пытаться заключить договор на аренду земли.

