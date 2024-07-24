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    Новые школа и детсад в Красносельском районе могут остаться без дороги к 1 сентября из-за одного НТО

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    В Петербурге застройщики сталкиваются с ситуацией, когда не могут построить социальную и транспортную инфраструктуру, о которой уже есть договоренность с городскими властями, из-за владельцев нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом в ходе заседания рабочей группы комиссии по инвестициям в Заксобрании 24 июля рассказала гендиректор «ЛСР.Недвижимость-СЗ» Ольга Михальченко. В пример она привела ситуацию с недавно введенными в эксплуатацию школой и детсадом в Красносельском районе — построить дороги к ним мешает один владелец НТО.

    Как отметила Михальченко, вопрос реализации заключенных соглашений на сегодняшний день зависит от расторжения и освобождения от арендаторов по краткосрочным договорам аренды, заключенным с комитетом имущественных отношений (КИО).

    Спикер пояснила, что в границах городских земельных участков на сегодняшний день располагаются, например, гаражи, автомойки и иные НТО с договорами, которые уже истекли, при этом эти арендаторы воспользовались преференциями по продлению договоров.

    «И в результате по ряду объектов застройщики, несмотря на то, что город заинтересован в строительстве социальной и транспортной инфраструктуры, указанную инфраструктуру в отдельных локациях создать не могут. К сожалению, отсутствует регламент, позволяющий в исключительных случаях для решения городских задач, опираясь на приоритетность градостроительного развития, в соответствии с градостроительной документацией расторгать и незамедлительно освобождать указанные земельные участки. Проблемы эти обсуждаем и пытаемся в ручном режиме решить на протяжении трех лет», — пояснила Михальченко.

    Спикер подчеркнула, что КИО ведет работу с такими предпринимателями, чтобы убедить владельцев автомоек и другого небольшого бизнеса не мешать развитию города. Однако чаще всего арендаторы идут в суд и делают все, чтобы задержаться подольше, рычагов влияния на них сейчас нет.

    В случае со школой и детским садом в Красносельском районе — речь идет о жилом комплексе «Морская миля». Оба учебных заведения должны открыться уже 1 сентября 2024 года. В настоящее время владелец НТО, чей объект мешает построить дорогу, судится с комитетом имущественных отношений.

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